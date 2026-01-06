Oppo A6 Pro 5G: ఇండియాలో ఓప్పో కొత్త ఫోన్ .. మిడ్ రేంజ్లో 7000mAh బ్యాటరీ.. ఇంకా బోలెడు ఫీచర్లు..!
Oppo A6 Pro 5G: ఓప్పో కంపెనీ ఇండియాలో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఓప్పో A6 ప్రో 5Gను లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ బలమైన మన్నిక మరియు ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్పై దృష్టి పెట్టింది. 50MP కెమెరా, 7000mAh బ్యాటరీ, డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్, IP69 రేటింగ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఆండ్రాయిడ్ 15పై నడుస్తుంది. 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇండియన్ మార్కెట్లో ఓప్పో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ పేరు ఓప్పో A6 ప్రో 5G. ఈ ఫోన్ మన్నిక, బ్యాటరీ లైఫ్, కెమెరా పనితీరుపై దృష్టి సారించింది. మిడ్-రేంజ్ కస్టమర్లను టార్గెట్ చేస్తోంది.
ఓప్పో A6 ప్రో 5G రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వచ్చింది. 8GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.21,999. 8GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.23,999. ఈ రోజు నుంచి ఇండియాలో దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంది. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఓప్పో అధికారిక వెబ్సైట్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. కాపుచీనో బ్రౌన్, అరోరా గోల్డ్ కలర్లలో రెండు వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు గరిష్టంగా రూ.2,000 వరకు ఉండగా.. 24 నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి.
ఓప్పో A6 ప్రో 5Gలో 6.75 ఇంచ్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఉంది. రిజల్యూషన్ 1570 x 720 పిక్సెల్స్. 120Hz స్మూత్ రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. పీక్ బ్రైట్నెస్ 1125 నిట్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీడియోలు చూడటం, గేమింగ్కు మంచిది. స్క్రోలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్మూత్గా ఉంటుంది.
పర్ఫామెన్స్, మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్
ఫోన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ ఉంది. 6nm ప్రాసెస్పై తయారైంది. ఆక్టా-కోర్ సీపీయూతో బ్యాలెన్స్డ్ పనితీరు అందిస్తుంది. గ్రాఫిక్స్ Arm Mali-G57 MC2 GPU నిర్వహిస్తుంది. 8GB LPDDR4x ర్యామ్, 128/256GB UFS 2.2 స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. మల్టీటాస్కింగ్ సులభంగా జరుగుతుంది. ఓప్పో A6 ప్రో 5G ఆండ్రాయిడ్ 15తో వచ్చింది. ఈ కొత్త ఫోన్లో ఓప్పో కలర్ఓఎస్ 15 ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. కస్టమైజేషన్, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు అందిస్తుంది. ఇంటర్ఫేస్ క్లీన్, రెస్పాన్సివ్గా ఉంటుంది.
ఫోన్లో 7000mAh పెద్ద బ్యాటరీ ఉంది. ఎక్కువ కాలం వినియోగానికి ఉపయోగపడుతుంది. 80W సూపర్వూక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. త్వరగా ఛార్జ్ అవుతుంది. హెవీ యూజర్లు, ట్రావెలర్లకు సరిపోతుంది. ఓప్పో A6 ప్రో 5Gలో IP66, IP68, IP69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కల్పిస్తాయి. కఠిన పరిస్థితుల్లో కూడా పనిచేస్తుంది. రోజువారీ రఫ్ యూజ్కు సరిపోతుంది. రియర్ కెమెరాలో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్ ఉంది. f/1.8 అపర్చర్ ఉంది. 2MP మోనోక్రోమ్ కెమెరా డెప్త్ ఎఫెక్ట్స్కు సహాయపడుతుంది. ఫ్రంట్ కెమెరా 16MP సెన్సార్తో ఉంది. మంచి లైటింగ్లో స్పష్టమైన ఫోటోలు తీస్తుంది.
సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. త్వరగా, సురక్షితంగా అన్లాక్ అవుతుంది. ఫోన్ బరువు 216 గ్రాములు, మందం 8.6mm. 5G, డ్యూయల్ 4G VoLTE, వై-ఫై, బ్లూటూత్ 5.4, GPS USB టైప్-సీ పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఓప్పో A6 ప్రో 5G మన్నిక, బలమైన బ్యాటరీ లైఫ్ను కలిపి అందిస్తుంది. పర్ఫామెన్స్, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతోపాటు ధరను కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. నమ్మకమైన 5G స్మార్ట్ఫోన్ కావాల్సినవారిని ఆకర్షిస్తుంది.