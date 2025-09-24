  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Oppo A6 Pro 5G: 7000mAh బ్యాటరీతో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. బడ్జెట్ ధరలోనే వచ్చేస్తోంది గురూ..!

Oppo A6 Pro 5G: 7000mAh బ్యాటరీతో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. బడ్జెట్ ధరలోనే వచ్చేస్తోంది గురూ..!
x

Oppo A6 Pro 5G: 7000mAh బ్యాటరీతో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. బడ్జెట్ ధరలోనే వచ్చేస్తోంది గురూ..!

Highlights

ఒప్పో A6 ప్రో 5జీతో దాని "A" సిరీస్‌లో కొత్త మైలురాయిని జోడిస్తోంది. ఈ ఫోన్ త్వరలో చైనాలో లాంచ్ కానుంది. భారతదేశంతో సహా ఇతర దేశాలలో త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది.

Oppo A6 Pro 5G: ఒప్పో A6 ప్రో 5జీతో దాని "A" సిరీస్‌లో కొత్త మైలురాయిని జోడిస్తోంది. ఈ ఫోన్ త్వరలో చైనాలో లాంచ్ కానుంది. భారతదేశంతో సహా ఇతర దేశాలలో త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ మోడల్ బ్యాటరీ, డిస్ప్లే, డిజైన్, కనెక్టివిటీకి ఒప్పో అనేక మెరుగుదలలు చేసిందని నివేదికలు, లీక్‌లు సూచిస్తున్నాయి, ఇది మిడ్ రేంజ్ విభాగంలో దాని బలమైన స్థానాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. ఫోన్ అతిపెద్ద హైలైట్ దాని 7000mAh బ్యాటరీ, ఇది 80W సూపర్‌వూక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంకా, లీక్‌లు ఫోన్ IP69 వాటర్, డస్ట్ ప్రూఫ్‌గా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు తెలుసుకుందాం.

భారతదేశంలో A6 Pro 5G కోసం Oppo ఇంకా అధికారిక లాంచ్ తేదీని ప్రకటించలేదు, కానీ కొన్ని వారాల్లోనే మోడల్ భారత మార్కెట్‌లోకి వస్తుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. చైనాలో ఈ స్మార్ట్‌పోన్ ధర CNY 1,799 (సుమారు రూ.22,300) ధరకు విడుదల చేయనుంది. 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర CNY 1,999 (రూ.24,800) లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

ఒప్పో A6 ప్రో 5జీ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌కు మద్దతు ఇచ్చే 6.57-అంగుళాల ఫుల్‌హెచ్‌డీ‌ప్లస్ ఓఎల్ఈడీ డిస్‌ప్లే ఉంది. అదనంగా, ఫోన్ 1.67మి.మీ అల్ట్రా-స్లిమ్ బెజెల్ డిజైన్‌తో ఉంటుంది, ఇది మరింత కనిపించే ప్యానెల్, తక్కువ అంచులను అందిస్తుంది.

ఈ ఫోన్ ముఖ్యమైన హైలైట్ దాని 7000mAh బ్యాటరీ. ఇది 80W సూపర్‌వూక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది వేగవంతమైన బ్యాటరీ ఛార్జింగ్‌ను నిర్ధారిస్తుంది. A6 Pro 5G వెనుక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, f/1.8 అపెర్చర్, ఆటోఫోకస్ ఉంటాయి. వెనుక భాగంలో 2MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ కూడా ఉంటుంది, ఇది స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్, డెప్త్ ఎఫెక్ట్‌లకు ఉపయోగపడుతుంది. సెల్ఫీ కెమెరా 16MP కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 SoC తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. IP66 + IP68 + IP69 IP రేటింగ్‌ ఉంది, అంటే ఇది నీరు, దుమ్ము, స్ప్లాష్‌లు/స్ప్రేల నుండి మంచి రక్షణను అందిస్తుంది. ఫోన్‌లోని కనెక్టివిటీ ఫీచర్లలో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్‌లాక్, USB టైప్-C పోర్ట్, బ్లూటూత్ v5.4 , Wi-Fi సపోర్ట్ ఉన్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick