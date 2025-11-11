  • Menu
Oppo Reno 13: రూ.14 వేల డిస్కౌంట్ ఒప్పో ఫోన్..ఆఫర్ కొద్దిరోజులు మాత్రమే..!

Highlights

మీరు స్టైలిష్ , శక్తివంతమైన 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనాలని చూస్తున్నారా? మీ బడ్జెట్ రూ.25,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉంటే, ఈ Oppo ఫోన్ మీకు ఉత్తమ ఎంపిక కావచ్చు.

Oppo Reno 13: మీరు స్టైలిష్ , శక్తివంతమైన 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనాలని చూస్తున్నారా? మీ బడ్జెట్ రూ.25,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉంటే, ఈ Oppo ఫోన్ మీకు ఉత్తమ ఎంపిక కావచ్చు. ఈ ఫోన్ అమెజాన్‌లో గణనీయమైన ధర తగ్గింపును చూస్తోంది. వాస్తవానికి రూ.37,999 ధరతో, ఇది ప్రీమియం మిడ్-బడ్జెట్ ఫోన్. ఇప్పుడు, మీరు దీన్ని రూ.25,000 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు, దీని ధరకు ఇది ఉత్తమ డీల్‌లలో ఒకటిగా నిలిచింది.

ఈ ఫోన్ సొగసైన డిజైన్, శక్తివంతమైన పనితీరు, అనేక హై-ఎండ్ మోడళ్లకు పోటీగా అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. మీరు మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీ, గేమింగ్ లేదా మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా, ఈ ఫోన్ సున్నితమైన, అన్ని విధాలుగా అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ డీల్ గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.

ఒప్పో రెనో 13 ఆఫర్స్

ఈ Oppo ఫోన్ ధర రూ.37,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది, కానీ ప్రస్తుతం మీరు దీన్ని అమెజాన్ నుండి ఎటువంటి బ్యాంక్ ఆఫర్‌లు లేకుండా కేవలం రూ.23,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీని అర్థం మీరు ఈ ఫోన్‌పై రూ.14,000 వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందుతున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు, అమెజాన్ ఈ ఫోన్‌పై ప్రత్యేక ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌ను కూడా అందిస్తోంది, ఇక్కడ మీరు మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అదనపు డిస్కౌంట్ కోసం మార్పిడి చేసుకోవచ్చు, తుది ధరను మరింత తగ్గిస్తుంది. అయితే, ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ పూర్తిగా మీ పాత ఫోన్ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఒప్పో రెనో 13 స్పెసిఫికేషన్‌లు

ఈ Oppo ఫోన్ 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. పరికరం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఫోన్ 1,200 నిట్‌ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, అంటే మీరు మృదువైన, ప్రకాశవంతమైన అనుభవాన్ని పొందుతారు. ఇది వేగవంతమైన పనితీరు కోసం శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8350 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, గరిష్టంగా 8GB వరకు ర్యామ్, 256GB UFS 3.1 స్టోరేజ్ ఉంటుంది

కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ ఫోన్ 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 2MP మోనోక్రోమ్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది సెల్ఫీల కోసం 50MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది 5,600mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది IP66, IP68 , IP69 రేటింగ్‌లను కూడా కలిగి ఉంది, ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకతను కలిగిస్తుంది.

