OnePlus 15R: వన్ప్లస్ మళ్లీ సంచలనం.. సరికొత్త ఫోన్ లాంచ్ చేస్తుంది..!
OnePlus 15R: OnePlus ఇటీవలే OnePlus 15 ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ కొత్త ఫోన్ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. మనం OnePlus 15R గురించి మాట్లాడుతున్నాము, ఇది భారతదేశంతో సహా ప్రపంచ మార్కెట్లలో త్వరలో లాంచ్ అవుతుందని నిర్ధారించబడింది. OnePlus 15 లాంచ్ ఈవెంట్లో OnePlus 15R త్వరలో రాబోతోన్న టీజర్ను విడుదల చేసింది. ధర, ఖచ్చితమైన లాంచ్ తేదీ, ఫీచర్లు వంటి ఇతర వివరాలు రాబోయే రోజుల్లో వెల్లడి కానున్నాయి. అయితే, OnePlus 15R OnePlus Ace 6 రీబ్రాండెడ్ మోడల్గా లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్లో Qualcomm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్, 16GB వరకు RAM అమర్చబడి ఉండవచ్చు. దీనికి డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండవచ్చు.
భారతదేశంతో సహా దాని ఫ్లాగ్షిప్ OnePlus 15 ప్రపంచ లాంచ్ సందర్భంగా, కంపెనీ రాబోయే OnePlus 15R కోసం టీజర్ను విడుదల చేసింది, ఇది త్వరలో రాబోతోందని సూచిస్తుంది. ఇంకా, X లో ఒక పోస్ట్లో, టిప్స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ ఈ ఫోన్ డిసెంబర్ మధ్య నాటికి భారతదేశంలో లాంచ్ కావచ్చని పేర్కొన్నారు. దీని ధర ఈ సంవత్సరం జనవరిలో భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన OnePlus 13R లాగానే ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీని 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ.42,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
ఫోన్ గురించి వివరాలు ప్రస్తుతం తెలియకపోయినా, అక్టోబర్ 27న చైనాలో లాంచ్ అయిన OnePlus Ace 6 రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా ఇది ప్రపంచ మార్కెట్లలో లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. అందువల్ల, రాబోయే ఫోన్ ఏమి అందిస్తుందో OnePlus Ace 6 ధర, స్పెసిఫికేషన్ల నుండి మనం తెలుసుకోవచ్చు.
ప్రారంభ సమయంలో, 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో కూడిన బేస్ వేరియంట్ ధర చైనాలో 2,599 యువాన్లు (సుమారు రూ. 32,300)గా ఉంది. 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్, మరియు 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ కలిగిన హై-ఎండ్ వేరియంట్ల ధర వరుసగా 2,899 యువాన్లు (సుమారు రూ. 36,000), 3,099 యువాన్లు (సుమారు రూ. 38,800), మరియు 3,399 యువాన్లు (సుమారు రూ. 42,200)గా నిర్ణయించారు.
మరోవైపు, 16GB RAM, 1TB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉన్న దాని టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ మోడల్ను 3,899 యువాన్లు (సుమారు రూ. 48,400)కు ప్రారంభించారు. అయితే, 1TB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇతర దేశాలలో అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. కొత్త OnePlus 15 చైనాలో 1TB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో కూడా అందుబాటులో ఉందని గమనించాలి, కానీ ఇది ఇతర దేశాలలో అందుబాటులో లేదు.
OnePlus Ace 6 చైనాలో Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16 తో వస్తుంది, అయితే భారతదేశం, ఇతర ప్రపంచ మార్కెట్లలో, ఇది Android 16 ఆధారంగా పనిచేసే OxygenOS 16 తో కూడా రావచ్చు. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్ (1,272x2,800 పిక్సెల్స్) తో 6.83-అంగుళాల ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేటు, 5,000 నిట్స్ గరిష్ట ప్రకాశం. దీని రిజల్యూషన్, స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేటు కంపెనీ ఫ్లాగ్షిప్ OnePlus 15 మాదిరిగానే ఉంటాయి. ఇది 120W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7,800mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, కానీ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ లేదు.
OnePlus Ace 6 గత సంవత్సరం ఫ్లాగ్షిప్ ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్, G2 Wi-Fi చిప్, 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 అంతర్గత నిల్వను కలిగి ఉంది. భద్రత కోసం, ఇది అండర్-డిస్ప్లే 3D ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఫోటోలు, వీడియోల కోసం, ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్ మరియు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ముందు భాగంలో, OnePlus Ace 6 16-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది.