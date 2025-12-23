Oneplus: వన్ప్లస్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో వచ్చేస్తోంది..!
Oneplus: వన్ప్లస్ వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో అనేక కొత్త ఫోన్లను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఒక టిప్స్టర్ ప్రకారం, వన్ప్లస్ భారతదేశం, ప్రపంచ మార్కెట్ కోసం క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8S Gen 4 ప్రాసెసర్తో నడిచే కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గురించి కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ఎటువంటి వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయితే, ఇది 165Hz వేరియబుల్ రిఫ్రెష్ రేట్తో 1.5K OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని పుకారు ఉంది. వన్ప్లస్ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ను నిశితంగా పరిశీలిద్దాం.
టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ Xలో పోస్ట్ చేస్తూ, వన్ప్లస్ భారతదేశం, ప్రపంచ మార్కెట్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని పేర్కొన్నాడు. దీనికి 'వోక్స్వ్యాగన్' అనే కోడ్నేమ్ ఉందని సమాచారం. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8S Gen 4 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తినివ్వవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 1.5K రిజల్యూషన్తో 6.xx-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని టిప్స్టర్ పేర్కొన్నాడు. ఇది వన్ప్లస్ 15 మరియు వన్ప్లస్ 15R మాదిరిగానే 165Hz డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. కెమెరా సెటప్ విషయానికొస్తే, ఈ వన్ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఇతర స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. అయితే, ఈ ఫోన్ 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 9,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని అంచనా. ముఖ్యంగా, ఇటువంటి OnePlus స్మార్ట్ఫోన్ గురించి సమాచారం వెలువడటం ఇదే మొదటిసారి. గతంలో, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ప్రాసెసర్తో కూడిన మరో స్మార్ట్ఫోన్ Geekbenchలో కనిపించింది. ఆ ఫోన్ మోడల్ నంబర్ PLU110ని కలిగి ఉంది. ఇది OnePlus Turbo అని నమ్ముతారు.
మోడల్ నంబర్ ఈ పరికరం చైనా కోసం అని సూచిస్తుంది. అయితే, టిప్స్టర్ పేర్కొన్న ఫోన్ OnePlus Turbo రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ లేదా అదే స్మార్ట్ఫోన్ కాదా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా లేదు. టిప్స్టర్ షేర్ చేసిన స్పెసిఫికేషన్లు OnePlus Turbo గురించి సమాచారాన్ని లీక్ చేశాయి. ఉదాహరణకు, OnePlus Turbo 1.5K రిజల్యూషన్ మరియు 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల LTPS OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని పుకారు ఉంది. ఇది భారతదేశం, ప్రపంచ మార్కెట్ల కోసం ఉత్పత్తి చేయబడిన వోక్స్వ్యాగన్ మోడల్ల మాదిరిగానే 9,000mAh బ్యాటరీని కూడా ప్యాక్ చేయవచ్చు.