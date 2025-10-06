OnePlus Nord CE 4 Lite 5G: మీ భార్యకు ఫోన్ గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలని చూస్తున్నారా.. ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్..!
OnePlus Nord CE 4 Lite 5G: మీరు దీపావళి రోజున మీ భార్యకు ఫోన్ బహుమతిగా ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నప్పటికీ, అది మీ బడ్జెట్లో ఉంటే, మీరు పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ప్రస్తుతం వివిధ బ్రాండ్ల ఫోన్లపై గొప్ప డీల్లను అందిస్తోంది. వీటిలో ఒకటి OnePlus Nord CE4 Lite 5G, దీనిని మీరు రూ. 20,999కి బదులుగా రూ. 15,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ 8 జీబీ ర్యామ్, 16-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వస్తుంది. మీరు వివిధ డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్ల ద్వారా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. భారీ డిస్కౌంట్లతో ఈ ఫోన్ను ఎలా కొనుగోలు చేయాలో త్వరగా తెలుసుకుందాం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర గురించి చెప్పాలంటే 8జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ (మెగా బ్లూ)లో లభిస్తుంది. దీని ధర రూ.20,999గా ఉంచారు. మీరు అమెజాన్ సేల్లో 24శాతం తగ్గింపుతో దీన్ని కొనుగోలు చేయచ్చు. అప్పుడు ఫోన్ ధర రూ.15,999కి తగ్గుతుంది. బ్యాంక్ ఆఫర్ కింద, మీకు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కార్డ్ ఉంటే, మీకు రూ.587 అవనపు తగ్గింపు అందిస్తున్నారు. వర్తించే అన్ని పాలసీలకు లోబడి రూ.15,100 ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా ఉంది. ఇంకా, ఈ హ్యాండ్సెట్ రూ.776 ఈఎమ్ఐ ఎంపికతో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ వన్ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ 6.67-అంగుళాల ఫుల్హెచ్డీ ప్లస్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120 హెచ్జెడ రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని పీక్ బ్రైట్నెస్ 1200 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది. పనితీరు, మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 695 SoCతో వస్తుంది.ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్లో నడుస్తుంది.
ఈ వన్ప్లస్ నార్డ్ సిఇ4 లైట్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా, వీడియో గురించి చెప్పాలంటే ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఉంటుంది. అయితే, సెల్ఫీల కోసం 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందించారు. చివరగా ఈ ఫోన్ పవర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లభిస్తుంది. పెద్ద 5,500mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. కనెక్టివిటీ కోసం, ఇది వైఫై, బ్లూటూత్, జీపీఎస్ వంటి అనేక ఇతర ఫీచర్లు ఉన్నాయి.