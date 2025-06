OnePlus Nord 5 Launch in India: విడుదలకు ముందు ప్రాసెసర్ వివరాలతో అధికారిక ప్రకటన

OnePlus Nord 5 Launch in India: వన్‌ప్లస్ నార్డ్ 5 త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. అధికారికంగా వన్‌ప్లస్ సంస్థ ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది. విడుదల తేదీ ముందుగానే, ఈ ఫోన్‌కు సంబంధించి కొన్ని కీలక వివరాలు కంపెనీ షేర్ చేసిన తాజా టీజర్ ద్వారా బయటపడాయి. ముఖ్యంగా, ఇది భారత్‌లో లాంచ్ కానుండటంతో పాటు దానిలో ఉపయోగించిన ప్రాసెసర్‌కు సంబంధించి స్పష్టత వచ్చింది.

వన్‌ప్లస్ ఇండియా అధికారికంగా "X" (మాజీ ట్విట్టర్) లో షేర్ చేసిన పోస్టులో “You don’t have to train this dragon, it's born elite with speed and performance. Sorry, we changed the game. #OnePlusNord5” అని పేర్కొంది. ఈ పోస్టుతో పాటు వీడియో టీజర్‌ కూడా ఉంది, ఇది ఫోన్ ప్రాసెసర్‌ను హింట్ ఇస్తోంది. “Born Elite” అనే పదబంధం ఆధారంగా చూస్తే, నార్డ్ 5 లో Snapdragon 8s Gen 3 లేదా Snapdragon 8 Elite వంటి ప్రీమియమ్ చిప్‌సెట్ ఉండే అవకాశం ఉందని టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

అయితే ప్రస్తుతానికి కంపెనీ స్పెసిఫికేషన్లను అధికారికంగా పూర్తిగా ప్రకటించలేదు. కానీ మార్కెట్ ఊహల ప్రకారం, వన్‌ప్లస్ నార్డ్ 5 జూలై 2025 లో విడుదలయ్యే అవకాశముంది. ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ల విషయానికొస్తే, 6.77 అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్‌ప్లే, 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండొచ్చని సమాచారం. బ్యాటరీ 6,700mAh సామర్థ్యం కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది, దీనికి 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది.

కెమెరా సెటప్ విషయానికొస్తే, 50MP ప్రాథమిక కెమెరా OIS (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్) తో, 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, అలాగే 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండనుందని అంచనా. ఆండ్రాయిడ్ 15 ఓఎస్ ఆధారంగా ఈ ఫోన్ పనిచేసే అవకాశం ఉంది.

ఈ ఫోన్ ద్వారా వన్‌ప్లస్ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో తన స్థానాన్ని మరింత బలపరచాలని చూస్తోంది. ఇంకా పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర తదితర వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడికావాల్సి ఉంది. వాటిని అందుబాటులో వచ్చిన వెంటనే మీకు తెలియజేస్తాం.