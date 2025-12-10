OnePlus Nord 5: 50MP కెమెరా, 6800mAh బ్యాటరీ స్మార్ట్ఫోన్.. రూ.29వేల కంటే తక్కువ ధరకే..!
మీ బడ్జెట్ రూ.30,000 కంటే తక్కువ ఉంటే మీరు 6,800mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో శక్తివంతమైన OnePlus స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నట్లయితే, OnePlus Nord 5 మంచి ఎంపిక కావచ్చు.
జూలై 2025లో ప్రారంభించబడిన Nord 5 రిటైలర్ విజయ్ సేల్స్లో గణనీయమైన తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. కస్టమర్లు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ల ద్వారా ఆదా చేసుకోవచ్చు. OnePlus Nord 5 డీల్స్, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను తెలుసుకుందాం.
OnePlus Nord 5 8GB+256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ విజయ్ సేల్స్లో రూ.31,999కి జాబితా చేయబడింది. బ్యాంక్ ఆఫర్లలో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా లేదా డీబీఎస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి చెల్లింపులకు 10శాతం తక్షణ తగ్గింపు (రూ.3,000 వరకు) ఉంటుంది, దీని వలన ప్రభావవంతమైన ధర రూ.28,999కి వస్తుంది.
OnePlus Nord 5 2800x1272 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో 6.83-అంగుళాల ఫుల్ HD+ AMOLED డిస్ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1800 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ద్వారా కూడా రక్షించబడింది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం, Nord 5 Android 15 ఆధారంగా ఆక్సిజన్ OS 15పై నడుస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 3 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. బ్యాటరీ బ్యాకప్ కోసం, ఫోన్ 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే 6,800mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఫోన్లో ప్లస్ మైండ్, AI వాయిస్స్క్రైబ్, AI కాల్ అసిస్టెంట్, AI ట్రాన్స్లేషన్ వంటి అనేక AI ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
కెమెరా సెటప్ పరంగా, Nord 5 f/1.8 అపర్చర్, OIS సపోర్ట్తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా మరియు వెనుక భాగంలో f/2.2 అపర్చర్తో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో వస్తుంది. సెల్ఫీ మరియు వీడియో కాల్స్ కోసం, f/2.0 ఎపర్చర్తో 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందించబడింది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, డ్యూయల్ సిమ్, NFC, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4, GPS ఉన్నాయి. భద్రత కోసం, ఈ ఫోన్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అమర్చబడింది. కొలతల గురించి మాట్లాడుకుంటే, Nord 5 163.4 mm పొడవు, 77 mm వెడల్పు, 8.1 mm మందం, 211 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.