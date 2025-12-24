OnePlus 9,000mAh భారీ బ్యాటరీతో ఫోన్ను లాంచ్ చేయవచ్చు: ఇప్పటివరకు తెలిసిన వివరాలు ఇవిగో!
వన్ప్లస్ భారీ 9,000mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్సెట్, 80W ఫాస్ట్ చార్జింగ్తో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్పై పని చేస్తోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశమున్న వన్ప్లస్ టర్బో లేదా నార్డ్ ఫోన్ నుంచి ఏం ఆశించవచ్చో తెలుసుకోండి.
OnePlus సంస్థ ఇప్పటికే OnePlus 15 మరియు OnePlus 15R ఫోన్లను లాంచ్ చేసింది. అయితే, తదుపరి భారీ ఆశ్చర్యంతో ఈ సంస్థ సృష్టిస్తున్న ఉత్సాహం ఇంకా ఆగలేదు. కొత్త లీక్ నివేదికల ప్రకారం, OnePlus ఒక భారీ 9,000mAh బ్యాటరీతో కొత్త మొబైల్ పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది, ఇది 2026లో బ్యాటరీ లైఫ్ అంచనాలకు కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పవచ్చు.
కొత్త కలెక్షన్ అభివృద్ధిని OnePlus అంగీకరించినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఎటువంటి స్పెసిఫికేషన్లను ప్రకటించలేదు. అయినప్పటికీ, నమ్మదగిన లీక్లు ఈ కొత్త పరికరం బ్రాండ్ యొక్క మార్గదర్శకమైన "టర్బో" సిరీస్ ఫోన్గా లాంచ్ అవుతుందని లేదా ప్రపంచ మరియు భారతీయ మార్కెట్ల కోసం నార్డ్ (Nord) లైనప్లో ఉంచబడుతుందని అంచనా వేస్తున్నాయి.
OnePlus టర్బో ఫోన్: ఊహాగానాలు మరియు ఫీచర్లు
అభిషేక్ యాదవ్ అనే ప్రసిద్ధ లీకర్ ఇటీవల X లో "వోక్స్వ్యాగన్" అనే అంతర్గత పేరు గల OnePlus ఫోన్ గురించి పోస్ట్ చేశారు, ఇది భారతదేశంలో మరియు ఇతర దేశాలలో అందుబాటులో ఉండబోతోంది.
లీక్ల ద్వారా తెలిసిన వివరాలు ఇవి:
- ప్రాసెసర్: స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్సెట్
- RAM: గరిష్టంగా 12GB
- బ్యాటరీ: భారీ 9,000mAh సామర్థ్యం
- ఛార్జింగ్: 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్
- డిస్ప్లే: 6-అంగుళాల OLED ప్యానెల్, వేగవంతమైన 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో
- కెమెరా: డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, OnePlus 15R మాదిరిగానే
ఈ స్పెసిఫికేషన్లు సరైనవని తేలితే, ఈ ఫోన్ OnePlus తయారు చేసిన స్మార్ట్ఫోన్లలో అత్యంత ఎక్కువ కాలం మన్నే వాటిలో ఒకటిగా సులభంగా మారగలదు. ఇది ముఖ్యంగా పవర్ యూజర్లు, గేమర్లు మరియు ప్రయాణికులను ఆకర్షిస్తుంది.
OnePlus లైనప్లో ఈ ఫోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది?
మార్కెట్ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, OnePlus తన ఏస్ (Ace) సిరీస్ మాదిరిగానే ఒక వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తుంది - ఫ్లాగ్షిప్ OnePlus 15 సిరీస్ కంటే దిగువ స్థానంలో ఉంచి, నార్డ్ బ్రాండింగ్ కింద ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంచ్ చేస్తుంది.
దీన్ని OnePlus 15R కంటే కొంచెం దిగువన ఉంచడం ద్వారా, OnePlus అంతర్గత పోటీని నివారించవచ్చు. భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ధర సుమారు ₹35,000 ఉంటే, ఇది తక్కువ ధరలో ఫ్లాగ్షిప్-స్థాయి పనితీరును మరియు అసాధారణమైన బ్యాటరీ లైఫ్ను అందించగలదు.
ఫోన్లలో పెద్ద బ్యాటరీల భవిష్యత్తు
2026లో, సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ సాంకేతికత అందుబాటులోకి రావడంతో పవర్ బ్యాంకుల వంటి బ్యాటరీ సామర్థ్యాలు కలిగిన అనేక స్మార్ట్ఫోన్లను ఆశించవచ్చు. అయితే, OnePlus కేవలం పుకార్లతో ఆగకుండా, ఈ ప్రారంభ అడాప్టర్ల రేసులో చేరడానికి ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉంది.
ఒకవేళ ఈ ఊహాగానాలు నిజమైతే, ఈ ఫోన్ పనితీరు మరియు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్లో రాజీ పడకుండా, మన్నిక విభాగంలో OnePlus కీర్తిని మరింత పెంచుతుంది.
అధికారిక ధృవీకరణ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండటంతో ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి OnePlus పైనే ఉంది.