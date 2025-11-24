OnePlus Ace 6T: వన్ప్లస్ కొత్త ఫోన్.. డిజైన్ రెండర్లు లీక్.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
OnePlus Ace 6T: OnePlus ఈ నెలలో చైనాలో OnePlus Ace 6T ని లాంచ్ చేయనుంది.ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా OnePlus 15R గా లాంచ్ అవుతుంది. దాని అధికారిక లాంచ్ కు ముందు, స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ రెండర్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి, దీని వలన దాని అనేక ఫీచర్ల గురించి మనకు ఒక చిన్న సమాచారం లభిస్తుంది. ఈ రాబోయే OnePlus హ్యాండ్సెట్ ఇటీవల లాంచ్ అయిన OnePlus 15 మాదిరిగానే డిజైన్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఆసక్తికరంగా, ఈ హ్యాండ్సెట్ రాబోయే Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ప్రాసెసర్తో అమర్చబడిన మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ కావచ్చు.
ప్రముఖ టిప్స్టర్ ఇవాన్ బ్లాస్ X లో OnePlus Ace 6T డిజైన్ రెండర్ల గురించి సమాచారాన్ని లీక్ చేశారు. OnePlus Ace 6T ఇటీవల లాంచ్ అయిన OnePlus 15 మాదిరిగానే ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్ డిజైన్ను కలిగి ఉండవచ్చని రెండర్లు చూపిస్తున్నాయి. దీని వెనుక ప్యానెల్ LED ఫ్లాష్తో పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంటుంది.
హ్యాండ్సెట్ సెల్ఫీ కెమెరా కోసం పంచ్-హోల్ కటౌట్, ముందు భాగంలో సన్నని బెజెల్లను కలిగి ఉందని రెండర్లు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ రెండర్లు హ్యాండ్సెట్కు ఎడమ వైపున డెడికేటెడ్ ప్లస్ బటన్ ఉంటుందని, వాల్యూమ్ రాకర్, పవర్ ఆన్/ఆఫ్ బటన్ కుడి వైపున ఉన్నాయని కూడా వెల్లడిస్తున్నాయి. రెండర్లు హ్యాండ్సెట్లో డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్ ఉండవచ్చని కూడా సూచిస్తున్నాయి.
ఈ హ్యాండ్సెట్కు సంబంధించి ఇప్పటికే అనేక లీక్లు, పుకార్లు వెలువడ్డాయి, దీని ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మాకు కొంత సమాచారం ఇస్తున్నాయి. ఇటీవల, హ్యాండ్సెట్ గీక్బెంచ్లో కనిపించింది, ఇది 16GB RAMతో రావచ్చని వెల్లడించింది. హ్యాండ్సెట్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8వ జెన్ 5 ప్రాసెసర్, అడ్రినో 840 GPU ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని కూడా ధృవీకరించబడింది, ఈ రెండూ ఇంకా విడుదల కాలేదు.
కంపెనీ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ కోసం కొన్ని అధికారిక టీజర్లను కూడా విడుదల చేసింది, ఇది 165fps అల్ట్రా-హై ఫ్రేమ్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుందని వెల్లడించింది. హ్యాండ్సెట్ పెద్ద బ్యాటరీని పొందుతుందని, దాదాపు 8000mAh సామర్థ్యం ఉందని కూడా ప్రచారం పేర్కొంది. ఫోన్ 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని కూడా నివేదించబడింది.