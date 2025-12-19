OnePlus 15s: వన్ప్లస్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. త్వరలో లాంచ్ కానుంది..!
OnePlus 15s: ప్రధాన స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలలో ఒకటైన OnePlus, ఇటీవల విడుదల చేసిన OnePlus 15 సిరీస్లో కొత్త హ్యాండ్సెట్ను జోడించవచ్చు.
OnePlus 15s: ప్రధాన స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలలో ఒకటైన OnePlus, ఇటీవల విడుదల చేసిన OnePlus 15 సిరీస్లో కొత్త హ్యాండ్సెట్ను జోడించవచ్చు. OnePlus 15 , OnePlus 15R భారతదేశంలో ప్రారంభించబడ్డాయి. OnePlus 15s త్వరలో ఈ సిరీస్లో చేర్చబడవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ల గురించి వివరాలు రాబోయే కొన్ని వారాల్లో వెలువడే అవకాశం ఉంది.
CPH2793 మోడల్ నంబర్తో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) డేటాబేస్లో జాబితా చేయబడింది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ OnePlusలోని ఒక పోస్ట్లో, ఒక టిప్స్టర్ ఇది OnePlus 15s కావచ్చునని సూచించారు. ఇది గత సంవత్సరం జూన్లో దేశంలో ప్రారంభించబడిన OnePlus 13s స్థానంలో రావచ్చు.
OnePlus 13s 1.5K (1,216 × 2,640 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్తో 6.32-అంగుళాల LTPO డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1,600 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ స్థాయిని అందిస్తుంది. ఇది Snapdragon 8 Elite ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్లో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-700 ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందించబడింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 5,850 mAh బ్యాటరీ 80 W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఈ సిరీస్ బేస్ మోడల్ గత నెలలో భారతదేశంలో ప్రారంభించారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.78-అంగుళాల FHD+ (1,272x2,772 పిక్సెల్లు) 1.5K LTPO AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, దీని రిఫ్రెష్ రేట్ 165 Hz వరకు , గరిష్ట బ్రైట్నెస్ స్థాయి 1,800 nits. OnePlus 15 క్వాల్కమ్ యొక్క స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా కలర్ OS 16పై నడుస్తుంది. ఇది థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం వేపర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది.
స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక కెమెరా యూనిట్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. OnePlus 15 సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. స్మార్ట్ఫోన్ 7,300mAh బ్యాటరీ 120W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, 10W రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.