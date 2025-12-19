OnePlus 15R vs OnePlus 15: బ్యాటరీ, కెమెరా, పర్ఫార్మెన్స్లో ఏది బెస్ట్? మీకు ఏ ఫోన్ సరిపోతుంది?
OnePlus 15R vs OnePlus 15 పోలిక: బ్యాటరీ, కెమెరా, ప్రాసెసర్, డిస్ప్లే, ఛార్జింగ్ స్పీడ్, ధరల పరంగా ఏ వన్ప్లస్ ఫోన్ బెస్ట్? కొనుగోలు ముందు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ వన్ప్లస్ తాజాగా తన ‘ఆర్’ సిరీస్లో కొత్త మోడల్ OnePlus 15Rను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇది గతంలో వచ్చిన OnePlus 13Rకి సక్సెసర్గా వచ్చింది. మరోవైపు కంపెనీ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ OnePlus 15 ఇప్పటికే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.
అయితే, ఈ రెండు ఫోన్లలో ఏది కొనాలి? బ్యాటరీ, కెమెరా, ప్రాసెసర్, డిస్ప్లే పరంగా ఏది మెరుగైనది? ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
ప్రాసెసర్ & పర్ఫార్మెన్స్
OnePlus 15:
ఈ ఫోన్లో అత్యంత శక్తివంతమైన Snapdragon 8 Elite Gen 5 చిప్సెట్ ఉంది. హెవీ గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్, AI టాస్క్లను చాలా సులభంగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. హై ఎండ్ యూజర్లకు ఇది బెస్ట్ ఎంపిక.
OnePlus 15R:
ఇందులో Snapdragon 8 Gen 5 ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించారు. ఇది ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ సెగ్మెంట్కు సరిపోతుంది. కంపెనీ ప్రకారం, ఇది 38% వేగవంతమైన పర్ఫార్మెన్స్, 46% మెరుగైన AI ప్రాసెసింగ్ ఇస్తుంది. గేమర్ల కోసం ప్రత్యేక CPU Scheduler కూడా అందించారు.
విజేత: OnePlus 15 (ప్యూర్ పవర్, గేమింగ్ కోసం)
బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్
OnePlus 15R:
- 7,400mAh భారీ బ్యాటరీ
- 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్
OnePlus 15:
- 7,300mAh బ్యాటరీ
- 120W అల్ట్రా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
గమనిక: ఈ రెండు ఫోన్ల బాక్స్లో ఛార్జర్ ఇవ్వడం లేదు, విడిగా కొనాలి.
విజేత:
- బ్యాటరీ కెపాసిటీ: OnePlus 15R
- ఛార్జింగ్ స్పీడ్: OnePlus 15
- డిస్ప్లే
OnePlus 15R:
6.83 ఇంచ్ 1.5K AMOLED డిస్ప్లే
OnePlus 15:
- 6.76 ఇంచ్ AMOLED డిస్ప్లే
- రెండు ఫోన్లలోనూ 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల గేమింగ్, స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది.
- విజేత: రెండూ దాదాపు సమానం
కెమెరా సెటప్
OnePlus 15:
- 50MP మెయిన్ కెమెరా
- 50MP అల్ట్రా వైడ్
- 50MP 3.5x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్
దూరంలోని వస్తువులను క్లియర్గా ఫోటో తీయాలంటే ఇది బెస్ట్ ఎంపిక.
OnePlus 15R:
- 50MP మెయిన్ కెమెరా
- 8MP అల్ట్రా వైడ్
టెలిఫోటో లెన్స్ లేకపోవడం వల్ల జూమ్ కెమెరా పరంగా కొంచెం వెనుకబడింది.
విజేత: OnePlus 15 (కెమెరా లవర్స్కు బెస్ట్)
చివరగా… ఏది కొనాలి?
- మీకు పెద్ద బ్యాటరీ, పెద్ద డిస్ప్లే, మంచి పర్ఫార్మెన్స్ సరిపోతే 👉 OnePlus 15R
- అద్భుతమైన కెమెరా, అల్ట్రా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ఫ్లాగ్షిప్ గేమింగ్ అనుభవం కావాలంటే 👉 OnePlus 15