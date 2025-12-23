OnePlus 15R Sale: వన్ప్లస్ 15ఆర్.. సేల్ షురూ.. ఆఫర్లపై చీప్గా కొనేయండి..!
వన్ప్లస్ 15ఆర్ భారతదేశంలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇటీవల భారతదేశంతో సహా ప్రపంచ మార్కెట్లలో ప్రారంభించబడింది.
OnePlus 15R 6.83-అంగుళాల 1.5K (2800×1272 పిక్సెల్స్) AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, ఇది 60/90/120/144/165Hz వేరియబుల్ రిఫ్రెష్ రేట్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ప్యానెల్ 3840Hz PWM డిమ్మింగ్ + DC డిమ్మింగ్ మరియు క్రిస్టల్ షీల్డ్ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. ఫోన్ IP66, IP68 , IP69 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది . రెయిన్టచ్ 2.0 టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది. బ్యాటరీ పరంగా, OnePlus 15R 7400mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, అయితే Ace 6T 8300mAh బ్యాటరీతో ప్రారంభించబడింది. OnePlus 15R 80W సూపర్ ఫ్లాష్ ఛార్జ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది 55W PPS, బైపాస్ పవర్, రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
భారతదేశానికి వస్తున్న OnePlus 15R చైనాలోని OnePlus Ace 6Tతో పోలిస్తే కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది, ఇందులో DetailMax ఇంజిన్-ఆధారిత 50MP Sony IMX906 సెన్సార్ OIS మద్దతుతో, 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ముందు కెమెరా అంతర్జాతీయ మోడల్లో కనిపించే 16MP కెమెరాకు బదులుగా 32MP సెల్ఫీ కెమెరా.
పనితీరు పరంగా, OnePlus 15R స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, 12GB RAM, గ్లేసియర్ VC కూలింగ్ సిస్టమ్తో జత చేయబడింది. కంపెనీ ప్రకారం, ఫోన్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, డెల్టా ఫోర్స్, క్రాస్ఫైర్ వంటి టైటిల్లతో సహా 165fps వరకు స్థానిక గేమింగ్ వేగాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. హానర్ ఆఫ్ కింగ్స్ కూడా 144fpsకి సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఇతర లక్షణాలలో అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, ఇన్ఫ్రారెడ్, స్టీరియో స్పీకర్లు, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6.0 , USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. సాఫ్ట్వేర్ వారీగా, OnePlus 15R భారతదేశంలో Android 16-ఆధారిత ఆక్సిజన్ OS 16పై నడుస్తుంది. ఇది 8.3mm మందం, దాదాపు 219 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
OnePlus 15R రెండు వేరియంట్లలో ప్రారంభించబడింది: బేస్ 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.47,999, 12GB RAM, 512GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ.52,999. ఇది మింట్ బ్రీజ్, ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్, చార్కోల్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
భారతదేశంలో OnePlus 15R ఈరోజు నుండి OnePlus.in, Amazon, ఇతర భాగస్వామి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది. అయితే, పరిమిత సమయం వరకు, HDFC బ్యాంక్, Axis బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్లను ఉపయోగించి దీనిని వరుసగా రూ.44,999, రూ.47,999 ప్రభావవంతమైన ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.