OnePlus 15R: వన్ప్లస్ లవర్స్కు బ్యాడ్ న్యూస్.. కెమెరా డౌన్ గ్రేడ్ కావచ్చు..!
OnePlus 15R: డిసెంబర్ 17న భారతదేశంలో OnePlus 15R లాంచ్ కానుంది. ఈ ఫోన్ చాలా కాలంగా గణనీయమైన హైప్ను సృష్టిస్తోంది. దాని కాంపాక్ట్ సైజు, ఆకట్టుకునే ఫీచర్ల కోసం ఇది వార్తల్లో ఉంది.
OnePlus 15R: డిసెంబర్ 17న భారతదేశంలో OnePlus 15R లాంచ్ కానుంది. ఈ ఫోన్ చాలా కాలంగా గణనీయమైన హైప్ను సృష్టిస్తోంది. దాని కాంపాక్ట్ సైజు, ఆకట్టుకునే ఫీచర్ల కోసం ఇది వార్తల్లో ఉంది. స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్సెట్ , 32-మెగాపిక్సెల్ ఆటోఫోకస్ కెమెరాతో సహా అనేక కీలక ఫీచర్లను కంపెనీ ఇప్పటికే వెల్లడించింది. అయితే, వెనుక కెమెరాకు సంబంధించి నిరాశపరిచే అప్డేట్ వెలువడుతోంది. ఫోన్ వెనుక కెమెరాను తగ్గించవచ్చని చెబుతున్నారు. వివరాలను తెలుసుకుందాం.
OnePlus 15R డిసెంబర్ 17న భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ OnePlus 13Rకి వారసుడిగా ఉంటుంది. ముందు కెమెరా విషయానికొస్తే, ఇది అధునాతన 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ ఇటీవల వెల్లడించింది. అయితే, ఒక ప్రముఖ మూలం నుండి వచ్చిన లీక్ ప్రకారం వెనుక కెమెరా స్పెసిఫికేషన్లు వినియోగదారులను నిరాశపరచవచ్చు. ఫోన్ వెనుక కెమెరా సెటప్లో టెలిఫోటో కెమెరా లేదని OnePlus క్లబ్ నివేదించింది. పోస్ట్ ప్రకారం, దీనికి 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉంటాయి.
తాజా అప్డేట్ ప్రకారం, OnePlus 15R వెనుక కెమెరా సెటప్ రెండు కెమెరా లెన్స్లతో మాత్రమే వస్తుంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX906 1/1.56-అంగుళాల సెన్సార్ ఉంటుంది. దీనికి 8-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX355 అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ కూడా ఉంటుంది. కంపెనీ ఇక్కడ టెలిఫోటో కెమెరాను తొలగిస్తోంది. ఈ అప్డేట్ చాలా మంది అభిమానులకు నిరాశ కలిగించవచ్చు, ఎందుకంటే కంపెనీ పాత మోడల్ అయిన OnePlus 13Rలో 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ను చేర్చింది.
OnePlus 15R 4K వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని, 120fps వద్ద వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదని చెబుతున్నారు. ఈ ఫోన్లో కొత్త DetailMax ఇంజిన్ కూడా ఉంటుంది, ఇది అత్యుత్తమ ఫోటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు, 30fps వద్ద 4K వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు. ఈ ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7,400mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. లాంచ్కు ముందు కంపెనీ మరిన్ని కీలక ఫీచర్లను వెల్లడించవచ్చు.