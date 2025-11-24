OnePlus 15R: వన్ప్లస్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్.. త్వరలో మీ ముందుకు..!
OnePlus భారతదేశంలో OnePlus 15R స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ త్వరలో అధికారిక లాంచ్ తేదీని ప్రకటించవచ్చు.
OnePlus 15R: OnePlus భారతదేశంలో OnePlus 15R స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ త్వరలో అధికారిక లాంచ్ తేదీని ప్రకటించవచ్చు. లీకైన నివేదికలు బ్రాండ్ భారతీయ వేరియంట్ కోసం గణనీయమైన హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్ చేయవచ్చని సూచిస్తున్నాయి.టిప్స్టర్ దేబయాన్ రాయ్ ప్రకారం, OnePlus 15R స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. ఇది భారతదేశంలో సుమారు ₹44,999 ప్రారంభ ధరకు ప్రారంభించబడవచ్చు. మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.
టిప్స్టర్ ప్రకారం, OnePlus 15R స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ చిప్ కంపెనీ మునుపటి మోడళ్లైన OnePlus Ace 6 , OnePlus 13 సిరీస్లలో ఉపయోగించిన Snapdragon 8 Elite చిప్సెట్ నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది. ప్రాసెసర్లో ఈ మార్పు భారతీయ మార్కెట్కు మెరుగైన పనితీరును సూచిస్తుంది.కెమెరా సెటప్ కూడా భిన్నంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. OnePlus 15R ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, సెకండరీ 50MP వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంటుందని నివేదించబడింది. రెండవ సెన్సార్ టెలిఫోటో లేదా అల్ట్రావైడ్ అవుతుందా అని టిప్స్టర్ స్పష్టం చేయలేదు.
అమెజాన్ లిస్టింగ్ ప్రకారం, OnePlus 15R OnePlus Ace 6 మాదిరిగానే బాహ్య డిజైన్ను కలిగి ఉంటుందని సూచిస్తుంది, దీని రూపాన్ని గణనీయంగా మార్చదని సూచిస్తుంది. ఇటీవల ప్రారంభించబడిన OnePlus Ace 6 1272 × 2800 పిక్సెల్ల 1.5K రిజల్యూషన్తో 6.83-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. స్క్రీన్ 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 5,000 నిట్ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కింద, పరికరం స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది 16GB వరకు LPDDR5X RAM మరియు 512GB వరకు UFS 4.1 నిల్వతో జత చేయబడింది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్ (OISతో) మరియు 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా పనిచేసే ColorOS 16 తో నడుస్తుంది.
ఇది 7,800mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.120W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ మోడల్ IP66, IP68, IP69, IP69K తో సహా అనేక దుమ్ము, నీటి నిరోధక రేటింగ్లను కూడా కలిగి ఉంది. OnePlus Ace 6 ధర చైనాలో 2,599 యువాన్ల (రూ.32,000) నుండి ప్రారంభమవుతుంది.