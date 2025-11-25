OnePlus: వన్ప్లస్ నుంచి కొత్త గ్యాడ్జెట్లు.. త్వరలో లాంచ్..!
OnePlus: OnePlus తన తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ OnePlus 15R 5Gని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. OnePlus 15R వచ్చే నెలలో భారతదేశంలో OnePlus Pad Go 2తో పాటు లాంచ్ అవుతుందని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. OnePlus 15R అప్గ్రేడ్ చేసిన డిజైన్, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్తో ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ సెగ్మెంట్ను బద్దలు కొడుతుంది, అయితే Pad Go 2 విద్యార్థులు, పని చేసే వినియోగదారులకు సరసమైన పనితీరు ఎంపికలను అందిస్తుంది.
OnePlus 15R ఖచ్చితమైన ధరను OnePlus ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే, R సిరీస్ సాధారణంగా ఎగువ-మధ్య-శ్రేణిలో ఉంటుంది. ఇది భారతదేశంలో రూ.44,999 నుండి ప్రారంభమవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది OnePlus 13R కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది హార్డ్వేర్, డిజైన్ రెండింటిలోనూ అప్గ్రేడ్లను కలిగి ఉంటుంది. OnePlus 15R రెండు రంగులలో వస్తుందని భావిస్తున్నారు - చార్కోల్ బ్లాక్, మింట్ బ్రీజ్.
OnePlus 15R పై ఎడమ మూలలో ఒక ఫ్లాట్ మెటల్ ఫ్రేమ్, కెమెరా మాడ్యూల్ (45 డిగ్రీలు) ఉంచబడిందని నివేదించబడింది. ఫోన్ 165Hz OLED డిస్ప్లే, ఆప్టికల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది తాజా స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందవచ్చని భావిస్తున్నారు.
అదనంగా, ఫోన్లో పెద్ద 7,800mAh బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. కెమెరా విషయానికొస్తే, ఇది ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉండవచ్చు, కానీ పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియలేదు. కంపెనీ ప్రకారం, OnePlus 15R IP66, IP68, IP69 , IP69K వంటి మన్నిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది, అంటే ఇది నీరు, దుమ్ము , అధిక పీడనం నుండి మంచి రక్షణను అందిస్తుంది.
OnePlus Pad Go 2 డిసెంబర్ 17న భారతదేశంలో లాంచ్ కానుంది. అధ్యయనం, పని లేదా వినోదం కోసం సరళమైన, నమ్మదగిన పరికరం అవసరమయ్యే వారి కోసం ఈ టాబ్లెట్ రూపొందించబడింది. ఇది రెండు రంగులలో వస్తుంది—షాడో బ్లాక్, లావెండర్ డ్రిఫ్ట్. షాడో బ్లాక్ మోడల్ కూడా 5G సపోర్ట్ కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా, OnePlus కొత్త స్టైలస్ను విడుదల చేస్తుంది—OnePlus Pad Go 2 Stylo, ఇది రాయడం, గీయడం, త్వరిత గమనికలు తీసుకోవడం కోసం రూపొందించబడింది. టాబ్లెట్, స్టైలస్ కోసం పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధరలను లాంచ్ ఈవెంట్లో వెల్లడిస్తారు.