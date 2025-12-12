OnePlus 15R Ace Edition: వన్ప్లస్.. అందమైన ఫోన్.. డిసెంబర్ 17న వస్తుంది..!
డిసెంబర్ 17న భారతదేశంలో OnePlus 15R లాంచ్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ తో పాటు, కంపెనీ మరో వేరియంట్, OnePlus 15R Ace ఎడిషన్ ను కూడా ఆవిష్కరించింది.
OnePlus 15R Ace Edition: డిసెంబర్ 17న భారతదేశంలో OnePlus 15R లాంచ్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ తో పాటు, కంపెనీ మరో వేరియంట్, OnePlus 15R Ace ఎడిషన్ ను కూడా ఆవిష్కరించింది. ఈ ఫోన్ ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ రంగులో టీజ్ చేయబడింది. దీని డిజైన్, రంగు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. కంపెనీ వెనుక భాగంలో కొన్ని మార్పులు చేసింది. ఇందులో ఫైబర్గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్ ఉంది. ఇది చైనాలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న OnePlus Ace 6Tలాగా కనిపిస్తుంది. దీని ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
OnePlus 15R Ace ఎడిషన్ డిసెంబర్ 17న లాంచ్ అవుతుంది. ఫోన్ ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ రంగులో విడుదల అవుతుంది. ఫోన్లో ఉపయోగించిన ఫైబర్గ్లాస్ మెటీరియల్ అదనపు పూతను కలిగి ఉంది, ఇది ఫోన్లో నెమ్మదిగా ఏస్ నమూనాను సృష్టిస్తుంది. ఫోన్ గేమింగ్-ప్రేరేపితంగా కనిపిస్తుంది. ఫోన్ నలుపు , పుదీనా ఆకుపచ్చ వేరియంట్లు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
OnePlus 15R Ace ఎడిషన్ విలక్షణమైన డిజైన్, ముగింపు కలిగిన ఫోన్ను ఇష్టపడే వినియోగదారుల కోసం ఉద్దేశించబడింది. ఈ ఫోన్ చైనీస్ మార్కెట్ కోసం మాత్రమే ప్రవేశపెట్టబడిన OnePlus Ace 6T యొక్క వైలెట్ ఎడిషన్గా కనిపిస్తుంది.
ఏస్ ఎడిషన్ OnePlus 15R మాదిరిగానే స్పెసిఫికేషన్లను పంచుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. OnePlus 15R తాజా స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్ 80W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7,400mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉన్నట్లు నివేదించబడింది. ఇది Android 16 ఆధారంగా పనిచేసే ColorOS 16పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP66/68/69 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. డిసెంబర్ 17న లాంచ్ అవుతున్న ఈ కంపెనీ భారతదేశంలో OnePlus Pad Go 2 అనే కొత్త టాబ్లెట్ను కూడా పరిచయం చేస్తుంది. ఇది 5G కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇచ్చే బడ్జెట్ టాబ్లెట్.