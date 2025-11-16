OnePlus 15R: 7,800mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్.. వన్ప్లస్ నుంచి ఆకట్టుకునే 5G ఫోన్..!
OnePlus 15R: వన్ప్లస్ ఇటీవల తన అత్యంత శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్ OnePlus 15 ను విడుదల చేసింది, ఇది OnePlus 13 తర్వాత విడుదలైంది. ఇది దేశంలో Snapdragon 8 Elite Gen 5 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉన్న మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్. ఇంకా, ఈ ఫోన్ పెద్ద 7,300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.8K రిజల్యూషన్ వరకు వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంతలో, కంపెనీ త్వరలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మిడ్-రేంజ్ వెర్షన్ OnePlus 15R ను కూడా విడుదల చేస్తోంది. OnePlus 15R త్వరలో భారతీయ మార్కెట్లో కూడా లాంచ్ కానుంది.ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటంటే ఈ పరికరం OnePlus 15 కంటే ఒక అడుగు ముందుకేసి పెద్ద 7,800mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది OnePlus Ace 6 యొక్క రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అని చెప్పబడింది. ఇది Qualcomm Snapdragon 8 Elite చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
లాంచ్ డేట్
నిజానికి, ఇటీవల OnePlus 15 లాంచ్ సందర్భంగా, కంపెనీ రాబోయే OnePlus 15R స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ గురించి వెల్లడించింది. ఈ ఫోన్ డిసెంబర్ మధ్యలో లాంచ్ కావచ్చని టిప్స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ పేర్కొన్నారు. కంపెనీ ధరను వెల్లడించనప్పటికీ, ఇది మునుపటి OnePlus 13R మాదిరిగానే ఉంటుందని, అంటే ఫోన్ రూ.43,000 నుండి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
స్పెసిఫికేషన్లు
కంపెనీ ఇంకా OnePlus 15R స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించలేదు, కానీ ఇది OnePlus Ace 6 రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, ఇది దాని స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మాకు ఒక ఆలోచన ఇస్తుంది. ఈ పరికరం 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 nits వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో 6.83-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ పెద్ద 7,800 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా ఆక్సిజన్ OS 16 పై పనిచేస్తుంది. క్వాల్కమ్ శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
కెమెరా గురించి మాట్లాడితే, ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అదనంగా, ఫోన్ 16-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అదనంగా, ఫోన్ G2 Wi-Fi చిప్, 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 నిల్వను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇంకా, ఫోన్ 3D అండర్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.