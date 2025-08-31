OnePlus 15: వన్ప్లస్ 15 వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్లు, కలర్ వేరియంట్లు లీక్..!
వన్ప్లస్ రాబోయే ఫోన్ OnePlus 15 గురించి గత కొన్ని రోజులుగా చాలా చర్చ జరుగుతుంది. వినియోగదారులు కూడా ఈ ఫోన్ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇంతలో ఫోన్ ఫోటోలు బయటపడ్డాయి, ఇది మొబైల్ ప్రియుల ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. వన్ప్లస్ 15 రెండర్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి.
ఆ సమాచారం ప్రకారం.. వన్ప్లస్ 15 స్క్వేర్ వెనుక కెమెరా మాడ్యూల్తో వస్తుంది, దీనికి మూడు సెన్సార్లు ఉంటాయి. కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూన్ రాక్ బ్లాక్, టైటానియం గ్రే, కొత్త పర్పుల్ షేడ్ కలర్ ఆప్షన్లో లాంచ్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ 16GB ర్యామ్, 1TB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్తో వస్తుంది.
లీక్ అయిన నివేదిక ప్రకారం.. కంపెనీ ఈ ఫోన్లో 6.78-అంగుళాల డిస్ప్లేను ఇవ్వగలదు. ఈ డిస్ప్లే 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K రిజల్యూషన్కు మద్దతు ఇవ్వగలదు. ప్రాసెసర్గా, కంపెనీ ఫోన్లో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ 2 ని ఇవ్వగలదు. ఫోన్ బ్యాటరీ 7000mAh కావచ్చు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ 100 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో రావచ్చు. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఈ ఫోన్ మీకు మూడు 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను అందించే అవకాశం ఉంది.
ఇందులో OIS ఫీచర్ మెయిన్ లెన్స్, అల్ట్రావైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, 3x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ బరువు 215 గ్రాములు కావచ్చు. వన్ప్లస్ ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న హై-ఎండ్ పరికరాలతో పోటీ పడనుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్ను అక్టోబర్లో చైనాలో లాంచ్ చేయవచ్చు.
ఒప్పో కొత్త ఫోన్ - ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో ఇటీవల చైనా 3C సర్టిఫికేషన్లో కనిపించింది. ఈ ఫోన్ 80 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇవ్వగలదు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ శాటిలైట్ ఎడిషన్ను కూడా ప్రారంభించనుంది. ఈ ఫోన్లో 1.5K రిజల్యూషన్తో 6.78-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంది. నివేదిక ప్రకారం, ఈ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ని సపోర్ట్ చేయగలదు. ప్రాసెసర్ గా, మీరు ఫోన్ లో డైమెన్సిటీ 9500 చిప్ సెట్ ని పొందచ్చు. దీని బ్యాటరీ 7500mAh గా ఉంటుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, మీకు 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ లెన్స్, 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ఉంటాయి.