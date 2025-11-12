OnePlus 15: వన్ప్లస్ 15.. రేపే లాంచ్.. ఐఫోన్ 15 కంటే తక్కువ ధరకే..!
వన్ప్లస్ 15 రేపు, నవంబర్ 13న భారతదేశం, ప్రపంచ మార్కెట్లో లాంచ్ కానుంది. ఈ ఫోన్ లాంచ్ కావడానికి ముందే, దాని ధర వెల్లడైంది. ఈ రాబోయే హ్యాండ్సెట్ ధరను ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో గుర్తించారు.
OnePlus 15: వన్ప్లస్ 15 రేపు, నవంబర్ 13న భారతదేశం, ప్రపంచ మార్కెట్లో లాంచ్ కానుంది. ఈ ఫోన్ లాంచ్ కావడానికి ముందే, దాని ధర వెల్లడైంది. ఈ రాబోయే హ్యాండ్సెట్ ధరను ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో గుర్తించారు. ఫోన్ ధర మాత్రమే కాకుండా, దీని స్టోరేజ్ వేరియంట్లు, కలర్ ఎంపికలు కూడా వెల్లడయ్యాయి. ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్షిప్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని ఇప్పటికే నిర్ధారించబడింది, ఈ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉన్న దేశంలో ఇది మొదటి హ్యాండ్సెట్గా నిలిచింది. ఫోన్ ధరను తెలుసుకుందాం.
మీడియా నివేదికల ప్రకారం, OnePlus 15 కోసం జాబితా ఇటీవల రిలయన్స్ డిజిటల్ వెబ్సైట్లో కనిపించింది. హ్యాండ్సెట్ 12జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ వేరియంట్లో కనిపించింది, భారతదేశంలో దీని ధర రూ.72,999. OnePlus 15 అల్ట్రా వైలెట్ రంగులో జాబితా చేయబడింది. కొంతకాలం తర్వాత పేజీ తొలగించబడినప్పటికీ, రాబోయే ఫ్లాగ్షిప్ కోసం అనేక జాబితాలు ఇప్పటికీ రిలయన్స్ డిజిటల్ వెబ్సైట్లోని గూగుల్ సెర్చ్లో కనిపిస్తాయి.
16జీబీ ర్యామ్, 512జీబీ ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో OnePlus 15 ఇన్ఫినిట్ బ్లాక్ కలర్ వేరియంట్ ధర రూ.79,999గా ఉన్నట్లు సమాచారం. యాపిల్ ఇటీవల ఐఫోన్ 17ను కూడా విడుదల చేసింది, దీని ధర రూ.82,900, అంటే వన్ప్లస్ 15 కొత్త ఐఫోన్ కంటే చౌకగా ఉంటుంది.
ఈ ధర సరైనదని నిరూపిస్తే, OnePlus 15 ఇప్పటి వరకు కంపెనీ ఇంటర్నల్ ఖరీదైన నాన్-ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్గా మారుతుంది. గతంలో, OnePlus 13 భారతదేశంలో 12జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్తో రూ.69,999 ప్రారంభ ధరకు ప్రారంభించబడింది. 16GB + 512GB వేరియంట్ ధర రూ.76,999 అయితే, లాంచ్ ఆఫర్లతో ఫోన్ ధర తగ్గవచ్చు.