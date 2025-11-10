OnePlus 15: రూ.76,999 ప్రైస్తో వన్ప్లస్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఈ వారమే లాంచ్..!
ఈ వారం భారతదేశంలో OnePlus 15 లాంచ్ కానుంది, ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్ను కలిగి ఉన్న మొదటి స్మార్ట్ఫోన్గా అవతరించింది.
OnePlus 15: ఈ వారం భారతదేశంలో OnePlus 15 లాంచ్ కానుంది, ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్ను కలిగి ఉన్న మొదటి స్మార్ట్ఫోన్గా అవతరించింది. OnePlus 15 గురించి కంపెనీ అనేక వివరాలను వెల్లడిస్తున్నప్పటికీ, దాని ధర రహస్యంగానే ఉంది. ఇప్పుడు, లాంచ్కు మూడు రోజుల ముందు, OnePlus 15 ధర వెల్లడైంది. లాంచ్కు ముందు ఫోన్ ధర , ఫీచర్లను పరిశీలిద్దాం.
వన్ప్లస్ 15 ధర
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో బేస్ మోడల్ కోసం భారతదేశంలో OnePlus 15 ధర రూ.72,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.76,999. నవంబర్ 13న లాంచ్ తర్వాత అధికారిక ధర తెలుస్తుంది.
వన్ప్లస్ 15 ఫీచర్లు
OnePlus 15 క్వాల్కమ్ తాజా స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇది మునుపటి తరాల చిప్ల కంటే గణనీయమైన పనితీరును అందిస్తుంది. శక్తివంతమైన GPU, హై-RAM LPDDR5X, UFS 4.1 స్టోరేజ్ కలయిక కూడా ఉంటుంది.1.5K రిజల్యూషన్, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల LTPO AMOLED స్క్రీన్ క్లెయిమ్ చేయబడింది. ముఖ్యంగా, బ్రైట్నెస్ స్థాయి కూడా ప్రీమియం కేటగిరీలో ఉంటుంది.
OnePlus 15 ట్రిపుల్ 50MP వెనుక కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. మెయిన్, అల్ట్రా-వైడ్ మరియు పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో మరియు 32MP ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరా. పెద్ద వార్త ఏమిటంటే OnePlus 15 7,300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉందని, 120W వైర్డు, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కొత్త “సాండ్ స్టార్మ్” కలర్ ఆప్షన్, మైక్రో-ఆర్క్ ఆక్సీకరణ (MAO) ప్రక్రియ ద్వారా మెరుగైన ఫ్రేమ్ టఫ్నెస్, ఫైబర్గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్ వంటి ప్రీమియం ఎలిమెంట్లను కలిగి ఉంది, ఇవి ఈ మోడల్ను వేరు చేస్తాయి.15 Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, IP68/IP69K వంటి క్లాస్-లీడింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్లను కలిగి ఉంటుందని అంచనా.