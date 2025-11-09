  • Menu
OnePlus 15: వన్‌ప్లస్ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. 7300mAh బ్యాటరీ, 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్లతో వస్తోంది..!

OnePlus 15: మీరు కొంతకాలంగా ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను పరిశీలిస్తున్నారా, కానీ ఐఫోన్ కొనాలని అనుకోలేదా? మరికొన్ని రోజులు వేచి ఉండండి. ఈ నెల నవంబర్ 13న జరిగే గ్లోబల్ ఈవెంట్‌లో వన్‌ప్లస్ తన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్, వన్‌ప్లస్ 15ను విడుదల చేస్తోంది. ఈ కొత్త మోడల్ పనితీరు, మెరుగైన థర్మల్ సామర్థ్యం, బ్యాటరీ లైఫ్ పరంగా గొప్ప ఫోన్‌గా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. మూడు రంగాలలోనూ మెరుగుదలలను అందించడానికి వన్‌ప్లస్ నిరంతరం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఏ కీలక ఫీచర్లను అందిస్తుందో తెలుసుకుందాం.

వన్‌ప్లస్ 15 ఫీచర్లు

వన్‌ప్లస్ నుండి వచ్చిన ఈ తాజా ఫ్లాగ్‌షిప్ 5G ఫోన్ 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతుతో 6.78-అంగుళాల 1.5K LTPO డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉన్న మొదటి ఫోన్, ఇది స్మూత్ మోషన్, షార్ప్ విజువల్స్‌ను నిర్ధారిస్తుంది. ఇంకా, మీరు ఈ ఫోన్‌లో 165fps గేమ్‌ప్లేను కూడా ఆస్వాదించగలరు. ఈ పరికరం 1800 నిట్‌ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో కూడా ఉపయోగించడం సులభం చేస్తుంది. రాత్రి సమయంలో, ప్రకాశాన్ని 1 నిట్‌కు తగ్గించవచ్చు, ఇది చీకటి వాతావరణంలో కూడా ఉపయోగించడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది.

ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ పరికరం క్వాల్కమ్ తాజా స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటుంది, ఇది డిమాండ్ ఉన్న పనులను సజావుగా, లాగ్ లేకుండా నిర్వహించడానికి రూపొందించబడింది. ఇది కొత్త ట్రిపుల్-చిప్ ఆర్కిటెక్చర్‌తో జత చేయబడింది. ఈ పరికరం ఆక్సిజన్ OS 16 ను కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ , గేమింగ్ కోసం మెరుగైన సిస్టమ్-స్థాయి ఆప్టిమైజేషన్‌లను అందిస్తుంది.

ఫోన్‌కు శక్తినివ్వడం 7300mAh సిలికాన్ నానోస్టాక్ బ్యాటరీ, ఇది OnePlus పరికరంలో ఇప్పటివరకు అతిపెద్దది. ముఖ్యంగా, ఇది శక్తి సాంద్రతను పెంచడానికి సిలికాన్ యానోడ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పరికరం 120W వైర్డు, 50W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP66, IP68, IP69, IP69K రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

