OnePlus Mobile Offers: వన్ప్లస్ ఆఫర్స్.. వేల రూపాయల చౌకగా మారిన ఫోన్లు..!
OnePlus Mobile Offers: వన్ప్లస్ తన కొత్త మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ OnePlus 15R ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీనితో పాటు, కంపెనీ పాత మరియు ప్రసిద్ధ మోడళ్లపై కూడా గణనీయమైన తగ్గింపులు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా OnePlus 13R, OnePlus 11R ఇప్పుడు గతంలో కంటే తక్కువ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇది మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో ఫోన్కు అప్గ్రేడ్ చేయడానికి సరైన సమయం.
OnePlus 13R ను కంపెనీ రూ.42,999 ప్రారంభ ధరకు ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం, ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో తక్కువ ధరకు జాబితా చేయబడింది. 12GB RAM మరియు 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.37,999. అదనంగా, Flipkart Axis Bank, SBI క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించి చెల్లింపులు చేస్తే సుమారు రూ.2,000 అదనపు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.అన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్లను చేర్చడంతో, OnePlus 13R భావవంతమైన ధర దాదాపు రూ.36,000 వరకు తగ్గుతుంది. ఈ ధర పరిధిలో, ఈ ఫోన్ బలమైన ఎంపికగా ఉద్భవించింది, ముఖ్యంగా ప్రీమియం పనితీరును కోరుకునే కానీ ఫ్లాగ్షిప్ ధరలను చెల్లించకూడదనుకునే వినియోగదారులకు.
రిలయన్స్ డిజిటల్ OnePlus 11R పై గణనీయమైన తగ్గింపును అందిస్తోంది. 8GB RAM , 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ఇప్పుడు రూ.29,999 కు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ ఫిబ్రవరి 2023లో రూ.39,999 కు ప్రారంభించబడింది, అంటే దీని ధర రూ.10,000 తగ్గించబడింది. IDBI బ్యాంక్ డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్తో చెల్లించినప్పుడు OnePlus 11R 10 శాతం తక్షణ తగ్గింపుతో, గరిష్టంగా రూ.4,000 వరకు లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధరను రూ.26,999 కు తగ్గిస్తుంది, దీని వలన ఇది దాని లాంచ్ ధర కంటే దాదాపు రూ.13,000 చౌకగా ఉంటుంది.
OnePlus 13R 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. కెమెరా సెటప్ పరంగా, ఇది 50MP + 50MP + 8MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను, ముందు భాగంలో 16MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఫోన్ పెద్ద 6000mAh బ్యాటరీని కూడా ప్యాక్ చేస్తుంది. 80W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. 2772×1240 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో 6.74-అంగుళాల FHD+ కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. స్క్రీన్ యొక్క గరిష్ట ప్రకాశం 1450 నిట్లు, ఇది ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఫీచర్లు డిస్కౌంట్ తర్వాత కూడా ఈ ఫోన్ను గొప్ప విలువైన డీల్గా చేస్తాయి.