OnePlus 12 5G పై భారీ ఆఫర్.. ఏకంగా రూ.19 వేలు తగ్గింపు!
వన్ ప్లస్ లవర్స్కు అదిరిపోయే శుభవార్త. కళ్లు చెదిరే ఫీచర్లున్న OnePlus 12 5G ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఇప్పుడు ఎన్నడూ లేని విధంగా భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. మీరు మంచి ప్రీమియం ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ డీల్ మీ కోసమే. వన్ ప్లస్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత పవర్ఫుల్ ఫోన్లలో ఒకటైన OnePlus 12 ధర ఇప్పుడు భారీగా తగ్గింది. ఈ ఫోన్ను 2023 చివరలో విడుదల చేసినప్పుడు దీని ప్రారంభ ధర రూ.64,999 గా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దీనిని కేవలం రూ.45,999 కే దక్కించుకోవచ్చు.
ఆఫర్ వివరాలు:
వేరియంట్: 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్. కేవలం గెలాక్టిక్ వైట్ (Galactic White) కలర్ వేరియంట్ మాత్రమే రూ.45,999 కి లభిస్తుంది. మీరు వేరే కలర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే వాటి ధర రూ.51,999 గా ఉంది. ఈ ఆఫర్ ప్రస్తుతం Amazonలో ఎంపిక చేసిన స్టాక్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
OnePlus 12 5G ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఇవే..
* ఇందులో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హాసెల్బ్లాడ్ (Hasselblad) టెక్నాలజీతో కూడిన మూడు కెమెరాలు ఉన్నాయి (50MP + 64MP + 48MP). సెల్ఫీల కోసం 32MP కెమెరా ఇచ్చారు.
* సూపర్ ఫాస్ట్ ప్రాసెసర్: అత్యంత వేగంగా పనిచేసే స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 చిప్సెట్ను ఇందులో వాడారు. గేమింగ్ ఆడేవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
* డిస్ప్లే: 6.82 అంగుళాల పెద్ద AMOLED స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో చాలా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది.
* బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్: 5400mAh పెద్ద బ్యాటరీ ఉంటుంది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఫోన్ ఫుల్ అయ్యేలా 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
* సాఫ్ట్వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 14తో వచ్చిన ఈ ఫోన్కు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా లభిస్తాయి.