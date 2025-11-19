OnePlus 15R: త్వరలో వన్ప్లస్ కొత్త ఫోన్.. హైఎండ్ ఫీచర్లతో వచ్చేస్తోంది..!
OnePlus 15R: OnePlus తన తదుపరి మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కంపెనీ నిశ్శబ్దంగా OnePlus 15R రాకను టీజ్ చేయడం ప్రారంభించింది. OnePlus 15 సిరీస్ ఇప్పటికీ మార్కెట్కి కొత్తది, కానీ రాబోయే 15R భారతీయ కొనుగోలుదారులకు మరింత సరసమైన ఎంపికగా తనను తాను నిలబెట్టుకుంటోంది. OnePlus 15R విజువల్స్ ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో కనిపించాయి, ఇది కంపెనీ మిడ్-రేంజ్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఆసక్తికరమైన ఎంపికగా రూపొందింది.
టెక్ దిగ్గజం దాని అధికారిక భారతీయ వెబ్సైట్లో ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ను ప్రారంభించింది, ఇది OnePlus 15R భారతదేశ లాంచ్ను ధృవీకరిస్తుంది. మైక్రోసైట్ "పవర్ ఆన్... లిమిట్స్ ఆఫ్" అనే ట్యాగ్లైన్తో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడింది. ఈ రాబోయే పరికరం శక్తివంతమైన లక్షణాలతో నిండి ఉంటుందని, సరసమైన ఎంపికగా ఉంటుందని ట్యాగ్లైన్ సూచిస్తుంది. OnePlus 15R కోసం ఖచ్చితమైన లాంచ్ తేదీని OnePlus వెల్లడించనప్పటికీ, టీజర్ "త్వరలో వస్తుంది" అని చెబుతుంది, ఇది ప్రకటన ఆసన్నమైందని స్పష్టం చేస్తుంది.
OnePlus 15R టీజర్ బ్లాక, గ్రీన్ కలర్స్ మొదటి సంగ్రహావలోకనం అందిస్తుంది. స్మార్ట్ఫోన్ చదరపు మాడ్యూల్లో డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఈ డిజైన్ కొంతవరకు ఫ్లాగ్షిప్ OnePlus 15ని పోలి ఉంటుంది. డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ కంపెనీ మునుపటి OnePlus 13Rలో కనిపించే ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ నుండి దూరంగా వెళుతున్నట్లు సూచిస్తుంది. టీజర్ పోస్టర్ ఫోన్ కుడి వైపున ఉన్న బటన్లను కూడా చూపిస్తుంది, ఇది పవర్, వాల్యూమ్ బటన్లను సూచిస్తుంది. అయితే, ఎడమ వైపు ప్లస్ కీ కావచ్చు, ఇటీవలి మోడళ్లలో టెక్ దిగ్గజం ప్రవేశపెట్టిన అనుకూలీకరించదగిన బటన్.
మునుపటి ఊహాగానాలు ఈ ఫోన్ రీబ్రాండెడ్ OnePlus Ace 6Tకి సంబంధించినది కావచ్చు అని సూచించాయి, అయితే, కొత్త నివేదికలు ఇది రాబోయే OnePlus Ace 6Tకి సంబంధించినది కావచ్చు అని సూచిస్తున్నాయి. డిస్ప్లే విషయానికొస్తే, పరికరం 6.7-అంగుళాల OLED డిస్ప్లే, 1.5K రిజల్యూషన్, సూపర్-స్మూత్ 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.