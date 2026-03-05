  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Ola Roadster X: ఓలా రోడ్‌స్టర్ X ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. ధర వింటే షాకే!

Ola Roadster X: ఓలా రోడ్‌స్టర్ X ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. ధర వింటే షాకే!
x

Ola Roadster X: ఓలా రోడ్‌స్టర్ X ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. ధర వింటే షాకే!

Highlights

Ola Roadster X: ఓలా నుంచి కొత్త రోడ్‌స్టర్ X ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. స్టైలిష్ డిజైన్, మంచి రేంజ్‌తో మార్కెట్‌లోకి ఎంట్రీ, ధర మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

Ola Roadster X: ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో ఓలా మరో సంచలనానికి తెరలేపింది. ఓలా రోడ్‌స్టర్ X పేరుతో ఒక కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌ను లాంచ్ చేసింది. దీని ధర కేవలం రూ. 79,999 నుంచి ప్రారంభం కావడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. సాధారణ పెట్రోల్ బైక్ ధర కంటే ఇది తక్కువగా ఉండటం విశేషం. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్.

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న పాపులర్ పెట్రోల్ బైక్స్ ధరల కంటే ఓలా రోడ్‌స్టర్ X తక్కువకే లభిస్తోంది. దీనివల్ల సామాన్యులు కూడా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. నిర్వహణ ఖర్చు చాలా తక్కువ కావడంతో నెలవారీ పెట్రోల్ బిల్లుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. సిటీ రైడింగ్‌కి ఇది పర్ఫెక్ట్ వెహికల్.

తక్కువ ధర అని ఫీచర్లలో ఏమీ తగ్గలేదు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే మంచి మైలేజీ ఇచ్చేలా దీనిని రూపొందించారు. దీనిలో డిజిటల్ డిస్ప్లే, స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. లుక్ పరంగా కూడా చాలా స్పోర్టీగా ఉంటుంది. యంగ్ జనరేషన్‌ని ఆకట్టుకునేలా దీని డిజైన్ ఉంది.

ఎలక్ట్రిక్ బైక్ అంటే స్లోగా ఉంటుందని అనుకోవద్దు. ఓలా రోడ్‌స్టర్ X మంచి పికప్, టాప్ స్పీడ్ కలిగి ఉంది. ట్రాఫిక్‌లో ఈజీగా దూసుకుపోవడానికి ఇది బాగా సెట్ అవుతుంది. బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, సస్పెన్షన్ కూడా కంఫర్టబుల్‌గా ఇచ్చారు. లాంగ్ రైడ్స్ కన్నా సిటీలో తిరగడానికి ఇది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు.

ఓలా వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఈ బైక్‌ను బుక్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ ధరకే లభిస్తుండటంతో డిమాండ్ భారీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పెట్రోల్ ధరల నుంచి విముక్తి పొందాలని చూస్తున్న వారు ఈ బైక్ వైపు చూడవచ్చు. భవిష్యత్తు అంతా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలదే కాబట్టి ఇది ఒక మంచి నిర్ణయం అవుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick