  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Nothing Phone 4a Pro: నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో లీక్స్.. 144Hz డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో భారీ అప్‌డేట్స్!

Nothing Phone 4a Pro: నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో లీక్స్.. 144Hz డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో భారీ అప్‌డేట్స్!
x

Nothing Phone 4a Pro: నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో లీక్స్.. 144Hz డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో భారీ అప్‌డేట్స్!

Highlights

స్మూత్ 144Hz స్క్రీన్, శక్తివంతమైన Snapdragon 7 సిరీస్ ప్రాసెసర్, ట్రాన్స్‌పరెంట్ డిజైన్‌తో మిడ్‌రేంజ్ సెగ్మెంట్‌లో కొత్త పోటీకి సిద్ధమైన నథింగ్ ఫోన్.

నథింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ తన తదుపరి మిడ్-రేంజ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ సిరీస్ 'నథింగ్ ఫోన్ 4a' (Nothing Phone 4a) సిరీస్‌ను మార్చి 5, 2026న విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవల బయటకు వచ్చిన లీకుల ప్రకారం, ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా రాబోతున్న 'నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రో' ఫీచర్లు టెక్ ప్రియుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఫోన్ నథింగ్ బ్రాండ్ యొక్క ఐకానిక్ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ డిజైన్‌ను కొనసాగిస్తూనే, సరికొత్త 'గ్లిఫ్ మ్యాట్రిక్స్' (Glyph Matrix) లైటింగ్ సిస్టమ్‌తో రానుందని సమాచారం. ఇది గత మోడళ్ల కంటే మరింత ఆకర్షణీయంగా మరియు ఎక్కువ నోటిఫికేషన్ అలర్ట్స్ ఇచ్చే విధంగా రూపొందించబడింది.


సాంకేతిక వివరాల పరంగా చూస్తే, ఈ ఫోన్ 6.83 అంగుళాల 1.5K అమోల్డ్ (AMOLED) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని అంచనా. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను సపోర్ట్ చేయడం వల్ల గేమింగ్ మరియు మల్టీమీడియా అనుభవం అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంటుంది. పనితీరు కోసం ఇందులో క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 (Snapdragon 7s Gen 4) చిప్‌సెట్‌ను వాడే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు 12GB వరకు ర్యామ్ మరియు 512GB వరకు అంతర్గత స్టోరేజీ లభించవచ్చు. తాజా ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ మరియు నథింగ్ OS 4.0తో ఈ డివైజ్ అత్యంత వేగంగా, ఎలాంటి బగ్స్ లేకుండా పనిచేస్తుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.


కెమెరా విభాగంలో నథింగ్ ఈసారి భారీ మార్పులు చేస్తోంది. వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ మరియు టెలిఫోటో లెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ టెలిఫోటో కెమెరా ద్వారా మెరుగైన ఆప్టికల్ జూమ్ సౌకర్యం లభిస్తుంది, ఇది దూరం నుండి కూడా నాణ్యమైన ఫోటోలను తీయడానికి దోహదపడుతుంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ హై-రిజల్యూషన్ కెమెరాను అమర్చవచ్చు. ఈ కెమెరా సెటప్ ద్వారా 4K వీడియో రికార్డింగ్ మరియు పోర్ట్రెయిట్ మోడ్‌లో మెరుగైన షాట్స్ ఆశించవచ్చు.


బ్యాటరీ మరియు ఛార్జింగ్ పరంగా నథింగ్ ఫోన్ 4a ప్రోలో 5080mAh బ్యాటరీని అందించనున్నారు. ఇది 50W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది, దీనివల్ల ఫోన్ త్వరగా రీఛార్జ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ ఫోన్ IP65 రేటింగ్‌తో వస్తోంది, అంటే నీటి తుంపర్లు మరియు ధూళి నుండి ఫోన్‌కు రక్షణ ఉంటుంది. దీని ధర సుమారు రూ. 40,000 నుండి రూ. 50,000 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. స్మార్ట్ ఫీచర్లు, వినూత్నమైన డిజైన్ మరియు క్లీన్ సాఫ్ట్‌వేర్ కోరుకునే వారికి ఈ ఫోన్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలవనుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick