Nothing Phone 3a Lite: కొత్త నథింగ్ ఫోన్ 3 లైట్.. ఏఐ ఫీచర్లు అదుర్స్..!
Nothing Phone 3a Lite: బ్రిటిష్ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ నథింగ్ తన కొత్త మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్, నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ను భారతదేశంలో విడుదల చేయడాన్ని ఎట్టకేలకు ధృవీకరించింది. ఈ ఫోన్ను త్వరలో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించిన కంపెనీ సోషల్ మీడియాలో టీజర్ను షేర్ చేసింది. ఫోన్ 3a లైట్ దాని గ్లోబల్ వెర్షన్ మాదిరిగానే అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వస్తోంది, వీటిలో పెద్ద 5,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, ఆరు సంవత్సరాల భద్రతా నవీకరణలు ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్సెట్పై నడుస్తుంది. నథింగ్ OS 3.5 (ఆండ్రాయిడ్ 16) ఆధారంగా రూపొందించబడింది. అదనంగా, ఫోన్ పాత గ్లిఫ్ ఇంటర్ఫేస్ స్థానంలో కొత్త గ్లిఫీ లైట్ నోటిఫికేషన్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది.
ట్విట్టర్లో పోస్ట్ ద్వారా ఫోన్ 3a లైట్ ఇండియా లాంచ్ను ఏమీ ప్రకటించలేదు. కంపెనీ "మెరుపు ఎల్లప్పుడూ కొత్తదాన్ని తెస్తుంది" అని రాసింది. ఇది ఫోన్ అదనపు ఫీచర్లు లేదా ఆఫర్లతో రావచ్చని సూచిస్తుంది. అయితే, దాని లాంచ్ తేదీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. కంపెనీ దీనిని "త్వరలో వస్తుంది" అని పేర్కొంది. నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ భారతదేశంలో బ్లాక్, వైట్ కలర్లో అందుబాటులో ఉంటుందని టీజర్ చూపిస్తుంది. దీని డిజైన్, ఫీచర్లు గ్లోబల్ మోడల్ లాగానే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
డ్యూయల్ సిమ్ (నానో + నానో) నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా నథింగ్ OS 3.5 పై నడుస్తుంది. దీనికి మూడు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్లు, ఆరు సంవత్సరాల SMR మద్దతు వాగ్దానం చేయబడింది. హ్యాండ్సెట్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,000 నిట్ల గరిష్ట HDR బ్రైట్నెస్తో 6.77-అంగుళాల పూర్తి-HD+ (1,080 × 2,392 పిక్సెల్లు) ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో చిప్సెట్తో పాటు 8జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో శక్తినిస్తుంది. హ్యాండ్సెట్ మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించదగిన నిల్వను మద్దతు ఇస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ పరంగా, నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, తెలియని మూడవ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇది సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, జీపీఎస్, గ్లోనాస్, బీడీఎస్, గెలీలియో, క్యూజెడ్ఎన్ఎస్ ఉన్నాయి. హ్యాండ్సెట్ వాటర్, డస్టర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP54 రేటింగ్తో, ముందు, వెనుక ప్యానెల్లపై పాండా గ్లాస్ రక్షణతో వస్తుంది. ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 5W వైర్డు రివర్స్ ఛార్జింగ్తో 5,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.