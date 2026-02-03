Nothing Phone 3a Lite 5G: భారీగా తగ్గిన నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ 5G ధర: అమెజాన్లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు!
Nothing Phone 3a Lite 5G: నథింగ్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ 'నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ 5G' పై ప్రస్తుతం అమెజాన్లో కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి.
Nothing Phone 3a Lite 5G: నథింగ్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ 'నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ 5G' పై ప్రస్తుతం అమెజాన్లో కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. ప్రీమియం డిజైన్ మరియు అదిరిపోయే ఫీచర్లతో లాంచ్ అయిన ఈ ఫోన్, ఇప్పుడు బడ్జెట్ యూజర్లకు అందుబాటు ధరలోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 2026లో వస్తున్న ఈ సేల్ ఆఫర్లతో, కొత్త ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం అని చెప్పవచ్చు. బ్యాంక్ ఆఫర్లు మరియు ఎక్స్చేంజ్ డీల్స్ కలిపితే ఈ ఫోన్ ధర ఊహించని విధంగా తగ్గుతోంది.
ప్రస్తుతం అమెజాన్లో 8GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.19,798 గా ఉంది. దీని అసలు లాంచ్ ధర రూ.20,999. అయితే, OneCard క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి కొనుగోలు చేస్తే మరో రూ.1,000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఫైనల్ ధర రూ.18,798 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. పాత ఫోన్ కండిషన్ బాగుండి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే గరిష్టంగా రూ.18,800 వరకు విలువ లభిస్తుంది, దీనివల్ల మీరు నామమాత్రపు ధరకే అప్గ్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
ఈ ఫోన్లో 6.77 ఇంచ్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంది, ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో చాలా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది. 3000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక పెర్ఫామెన్స్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో ప్రాసెసర్ ఉంది. ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత నథింగ్ OS 3.5 సాఫ్ట్వేర్ వల్ల మొబైల్ వాడకం చాలా క్లీన్గా మరియు వేగంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన యాప్స్ లేకపోవడం ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకత.
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా సెల్ఫీలకు మరియు వీడియో కాల్స్ కోసం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. రోజంతా ఛార్జింగ్ టెన్షన్ లేకుండా ఉండటానికి 5000mAh బ్యాటరీని అందించారు. దీనికి తోడు 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది, దీనివల్ల తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ మరియు ఆఫీస్ గోయర్స్ కోసం ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
మొత్తానికి, రూ.20 వేల లోపు బడ్జెట్లో ఒక క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్, మంచి డిస్ప్లే మరియు స్టైలిష్ లుక్ ఉన్న ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ 5G సరైన ఎంపిక. 5G కనెక్టివిటీ, Wi-Fi 6 వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. అమెజాన్ ఆఫర్లు ముగియకముందే ఈ డీల్ను సొంతం చేసుకోవడం మంచిది.