Nothing Phone 3 Pro: డిజైన్లో కింగ్.. ఐఫోన్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా నథింగ్ ఫోన్ ప్లాన్.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
Nothing Phone 3 Pro: మిడ్ రేంజ్ నుంచి ప్రీమియమ్ సెగ్మెంట్ వరకు తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నథింగ్ కంపెనీ ఇప్పుడు నథింగ్ ఫోన్ 3 ప్రో ఫైవ్ జీని అధికారికంగా విడుదల చేసింది. డిజైన్ విషయంలో భిన్నంగా కనిపించాలి అనుకునే వారికి ఈ ఫోన్ మొదటి చూపులోనే ఆకట్టుకుంటుంది. పర్ఫార్మెన్స్, కెమెరా క్వాలిటీ, బ్యాటరీ లైఫ్ 3 కూడా బ్యాలెన్స్ అయ్యేలా ఈ ఫోన్ ని రూపొందించారు. 16 జీబీ రామ్, 256 జీబీ స్టోరేజ్తో ఈ ఫోన్ హెవీ యాప్స్, గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ అన్నింటినీ సులభంగా హ్యాండిల్ చేయగలదు.
నథింగ్ ఫోన్ 3 ప్రో 5జీ డిజైన్ చూసిన వెంటనే ఇది సాధారణ ఫోన్ కాదు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ట్రాన్స్పరెంట్ లుక్తో బ్యాక్ సైడ్ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. గ్లాస్ ఫినిష్ ఉండటం వల్ల చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ప్రీమియమ్ ఫీల్ కలుగుతుంది. స్లిమ్ ఫ్రేమ్, కర్వ్డ్ ఎడ్జెస్ కలిపి ఫోన్ మొత్తానికి అప్డేటెడ్ లుక్ ఇస్తాయి. ఎక్కువ సేపు ఉపయోగించినా చేతికి ఇబ్బంది లేకుండా డిజైన్ చేశారు. లైట్ వెయిట్ బాడీ కారణంగా డైలీ యూజ్లో ఫోన్ హ్యాండ్లింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది.
ఈ ఫోన్ లో కర్వ్డ్ అమోఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఇవ్వడం జరిగింది. కలర్స్ చాలా బ్రైట్గా కనిపిస్తాయి, బ్లాక్స్ డీప్గా ఉంటాయి. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది. వీడియోలు చూడటం, గేమ్స్ ఆడటం సమయంలో విజువల్ ఎక్స్పీరియెన్స్ నిజంగా ప్రీమియమ్ స్థాయిలో ఉంటుంది. స్లిమ్ బెజెల్స్ కారణంగా స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఎక్కువగా ఉండి కంటెంట్ మరింత ఇమర్సివ్గా అనిపిస్తుంది. బయట లైట్ ఎక్కువగా ఉన్నా డిస్ప్లే క్లారిటీ తగ్గకుండా ఉండేలా బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ను ట్యూన్ చేశారు.
నథింగ్ ఫోన్ 3 ప్రో 5జీలో 50 ఎమ్పీ మెయిన్ కెమెరా ఉంది. ఈ కెమెరాతో తీసిన ఫోటోలు షార్ప్గా, డీటెయిల్స్ క్లియర్గా వస్తాయి. ఏఐ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీ కూడా బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. పోర్ట్రైట్ మోడ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ సహజంగా కనిపిస్తుంది. ముందు వైపు సెల్ఫీ కెమెరా వీడియో కాల్స్కు, సోషల్ మీడియా ఫోటోలకు మంచి క్లారిటీ ఇస్తుంది. వీడియో రికార్డింగ్ టైమ్లో స్టేబిలైజేషన్ బాగా పని చేస్తుంది, చేతితో షూట్ చేసినా షేక్ తక్కువగా ఉంటుంది.
ఈ ఫోన్ లో 5000mah బ్యాటరీ ఉంది. సాధారణ వినియోగంలో 1 రోజు పూర్తిగా ఈజీగా నడుస్తుంది. 33 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల కొద్దిసేపు ఛార్జ్ పెట్టినా సరిపడా బ్యాటరీ లెవెల్ వస్తుంది. స్మార్ట్ పవర్ సేవింగ్ ఫీచర్లు బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్యాటరీ వినియోగాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండటం వల్ల కేబుల్ అవసరం లేకుండా ఛార్జ్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది.
ఈ ఫోన్ లో హై స్పీడ్ ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించారు. గ్రాఫిక్స్ యూనిట్ కూడా బలంగా ఉండటం వల్ల గేమింగ్ టైమ్లో ల్యాగ్ అనిపించదు. 16 జీబీ ర్యామ్ ఉండటం వల్ల ఒకేసారి చాలా యాప్స్ ఓపెన్ చేసినా ఫోన్ స్మూత్గా పని చేస్తుంది. 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వీడియోలు, ఫోటోలు, యాప్స్ అన్నింటికీ తగినంత స్పేస్ లభిస్తుంది. ఏఐ ఆప్టిమైజేషన్ వల్ల యాప్స్ ఓపెన్ అవ్వడం స్పీడ్గా జరుగుతుంది. అవసరం లేని ప్రీ లోడెడ్ యాప్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. యూజర్కు కావాల్సిన కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్స్ సరైన స్థాయిలో ఇస్తుంది. డైలీ యూజ్లో ఫోన్ రెస్పాన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా అనిపిస్తుంది.
భారత మార్కెట్లో నథింగ్ ఫోన్ 3 ప్రో ఫైవ్ జీ ధర ప్రీమియమ్ సెగ్మెంట్ను టార్గెట్ చేస్తూ నిర్ణయించారు. అధికారికంగా చూస్తే ఈ ఫోన్ ధర సుమారుగా 50,000 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. లాంచ్ సమయంలో కొన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వర్తింపజేస్తే 3,000 నుంచి 5,000 రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్ రావచ్చు. ఈఎమ్ఐ ఆప్షన్స్ ద్వారా నెలకు సుమారుగా 2,000 నుంచి 2,500 రూపాయల చెల్లింపుతో కొనుగోలు చేసే సౌలభ్యం కూడా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫార్మ్స్తో పాటు ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్లో కూడా ఈ ఫోన్ అందుబాటులోకి రానుండటంతో ప్రీమియమ్ అనుభవం కోరుకునే మిడ్ రేంజ్ యూజర్లకు ఈ ధర సరైన బ్యాలెన్స్గా కనిపిస్తోంది.