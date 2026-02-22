  • Menu
Nothing Phone 3: నథింగ్ ఫోన్ 3.. లిమిటెడ్ టైమ్ సేల్‌లో రూ. 30,000 భారీ తగ్గింపు..!

Nothing Phone 3: టెక్ ప్రపంచంలో తన వినూత్న డిజైన్‌తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న 'నథింగ్' సంస్థ తన లేటెస్ట్ మోడల్ నథింగ్ ఫోన్ 3 పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది.

Nothing Phone 3: టెక్ ప్రపంచంలో తన వినూత్న డిజైన్‌తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న 'నథింగ్' సంస్థ తన లేటెస్ట్ మోడల్ నథింగ్ ఫోన్ 3 పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. పరిమిత కాలం పాటు సాగే ఈ సేల్‌లో ఏకంగా రూ. 30,000 వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ట్రాన్స్‌పరెంట్ డిజైన్, గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను ఇష్టపడే వారికి ఈ భారీ తగ్గింపు ఒక గొప్ప సర్ప్రైజ్‌గా మారింది.

నథింగ్ ఫోన్ 3 తనదైన శైలిలో అత్యాధునిక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. దీనిలోని గ్లిఫ్ లైటింగ్ సిస్టమ్ కేవలం అందం కోసమే కాకుండా, నోటిఫికేషన్లు , ఛార్జింగ్ ఇండికేషన్ కోసం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా కూడా ఎటువంటి అనవసరపు యాప్స్ లేకుండా 'నథింగ్ ఓఎస్' క్లీన్ యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తుంది. దీనివల్ల ఫోన్ వాడకం ఎంతో స్మూత్‌గా ఉంటుంది.

ఈ ఆఫర్ ప్రకటించినప్పటి నుండి టెక్ మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ గురించి చర్చలు మొదలయ్యాయి. రూ. 30,000 తగ్గింపు అనేది మార్కెట్లో చాలా అరుదుగా వచ్చే ఆఫర్. ఇది కేవలం లిమిటెడ్ టైమ్ మాత్రమే ఉండటంతో స్టాక్ ముగిసేలోపే కొనుగోలు చేయాలని కంపెనీ సూచిస్తోంది. ముఖ్యంగా యువత , కొత్త రకమైన టెక్నాలజీని కోరుకునే వారు ఈ ఫోన్ పట్ల ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

పనితీరు పరంగా నథింగ్ ఫోన్ 3 మార్కెట్లో మేటిగా నిలుస్తుంది. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, అత్యుత్తమ కెమెరా ఫలితాలు, విభిన్నమైన డిజైన్ దీని ప్రత్యేకతలు. ఇంత భారీ తగ్గింపుతో వస్తుండటంతో, ప్రీమియం విభాగంలో ఉన్న ఇతర ఫోన్లకు ఇది గట్టి పోటీనిస్తోంది. మంచి డీల్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది నిజంగానే ఒక బంపర్ ఆఫర్.

