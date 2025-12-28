  • Menu
Nokia Alpha Premium 5G: బ్రాండ్ అంటే మాదే అంటున్న నోకియా.. లుక్ చూస్తే ఫిదా..!

Highlights

Nokia Alpha Premium 5G: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో ప్రీమియం అనుభవం అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు సోనీ ఎక్స్‌పీరియా.

Nokia Alpha Premium 5G: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో ప్రీమియం అనుభవం అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు సోనీ ఎక్స్‌పీరియా. కెమెరా టెక్నాలజీలో సోనీకి ఉన్న అనుభవం ఫోన్లలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కలర్ అక్యూరసీ, డిస్‌ప్లే క్వాలిటీ, వీడియో రికార్డింగ్ విషయంలో ఎక్స్‌పీరియా మోడల్స్ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ స్థాయి వీడియోలు, నేచురల్ ఫోటోలు కోరుకునే యూజర్లకు సోనీ ఎక్స్‌పీరియా ఎప్పటినుంచో ఒక నమ్మకమైన ఎంపికగా నిలిచింది. అలాంటి ప్రీమియం లెగసీ ఉన్న మార్కెట్‌లో ఇప్పుడు నోకియా కూడా తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌తో మళ్లీ గట్టిగా అడుగుపెడుతోంది.

నోకియా ఆల్ఫా ప్రీమియం 5జీ లుక్ చూస్తేనే ఇది ప్రీమియం ఫోన్ అనిపిస్తుంది. స్లిమ్ బెజెల్స్‌తో పెద్ద అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే ఫోన్ ముందు భాగాన్ని ఆకర్షణీయంగా మారుస్తుంది. బ్యాక్ ప్యానెల్‌పై మాట్ ఫినిష్ ఉండటంతో ఫింగర్ ప్రింట్స్ తక్కువగా కనిపిస్తాయి. క్వాడ్ కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్‌లో సహజంగా కలిసిపోయి ఫోన్‌కు ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నా కూడా హ్యాండ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్‌గా ఉండేలా ఎర్గోనామిక్స్‌పై నోకియా శ్రద్ధ పెట్టింది. ఈ ఫోన్‌లో ఉన్న హై రిజల్యూషన్ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే రంగులను చాలా వైబ్రెంట్‌గా చూపిస్తుంది. హై రిఫ్రెష్ రేట్ కారణంగా స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్‌గా అనిపిస్తుంది. గేమింగ్ టైమ్‌లో యానిమేషన్స్ ఫ్లూయిడ్‌గా కనిపిస్తాయి. హెచ్‌డీఆర్ సపోర్ట్ వల్ల వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు డెప్త్ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అవుట్‌డోర్‌లో కూడా బ్రైట్‌నెస్ తగినంతగా ఉండటంతో కంటెంట్ చూడటంలో ఇబ్బంది ఉండదు.

నోకియా ఆల్ఫా ప్రీమియం 5జీకి ప్రధాన ఆకర్షణ 200ఎంపి ప్రైమరీ కెమెరా. ఈ సెన్సార్‌తో తీసిన ఫోటోల్లో డీటెయిల్స్ చాలా షార్ప్‌గా కనిపిస్తాయి. అల్ట్రా వైడ్, టెలిఫోటో, మాక్రో కెమెరాలు ఉండటంతో అన్ని రకాల ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్స్‌కు ఇది సరిపోతుంది. లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీలో అడ్వాన్స్‌డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ వల్ల ఫోటోలు బ్రైట్‌గా వస్తాయి. ఫ్రంట్ కెమెరా సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం హై క్వాలిటీ అవుట్‌పుట్ ఇస్తుంది. 2026లో ఫోటోగ్రఫీపై దృష్టి పెట్టిన ఫోన్లలో ఇది టాప్‌లో నిలుస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో టాప్ లెవల్ ప్రాసెసర్‌తో పాటు గరిష్టంగా 16జీబీ ర్యామ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. హెవీ యాప్స్ ఓపెన్ చేసినా ల్యాగ్ అనిపించదు. మల్టీటాస్కింగ్ సమయంలో కూడా ఫోన్ స్టేబుల్‌గా పనిచేస్తుంది. గేమింగ్ యూజర్లకు స్టేబుల్ ఫ్రేమ్ రేట్స్ లభిస్తాయి. ఎక్కువ ర్యామ్ ఉండటంతో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ యాప్స్ సులభంగా హ్యాండిల్ అవుతాయి.

నోకియా ఆల్ఫా ప్రీమియం 5జీలో ఉన్న పెద్ద బ్యాటరీ హెవీ యూజ్‌కు అనువుగా డిజైన్ చేయబడింది. గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్, బ్రౌజింగ్ చేసినా ఒక రోజు పూర్తి‌గా నడుస్తుంది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటంతో తక్కువ సమయంలో బ్యాటరీ ఫుల్ అవుతుంది. రోజంతా పవర్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ ఫోన్ నమ్మకాన్ని ఇస్తుంది. లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్‌పై నడిచే ఈ ఫోన్ క్లిన్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను అందిస్తుంది. బ్లోట్‌వేర్ తక్కువగా ఉండటంతో పర్‌ఫార్మెన్స్ స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ఏఐ ఆధారిత కెమెరా ఫీచర్స్, బ్యాటరీ ఆప్టిమైజేషన్ ఫోన్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. రెగ్యులర్ అప్‌డేట్స్ వల్ల సెక్యూరిటీ కూడా బలంగా ఉంటుంది. పూర్తి 5జీ సపోర్ట్‌తో నోకియా ఆల్ఫా ప్రీమియం 5జీ ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. స్ట్రీమింగ్, ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ సమయంలో కనెక్షన్ స్టేబుల్‌గా ఉంటుంది. స్పీకర్స్ నుంచి వచ్చే ఆడియో క్లియర్‌గా ఉండటంతో మల్టీమీడియా అనుభవం మరింత బాగుంటుంది.

నోకియా ఆల్ఫా ప్రీమియం 5జీ ఫోన్‌ను నోకియా 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉందని టెక్ వర్గాల్లో సమాచారం. భారత మార్కెట్‌కు కూడా కొద్దికాలంలోనే ఈ ఫోన్ రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ధర విషయానికి వస్తే, ఇది పూర్తి ఫ్లాగ్‌షిప్ సెగ్మెంట్‌లో ఉండటంతో భారత్‌లో ఈ ఫోన్ ధర సుమారుగా 70000 నుంచి 85000 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. 12జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ కంటే 16జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్‌కు కొంచెం ఎక్కువ ధర ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. అధికారిక లాంచ్ సమయంలో ఖచ్చితమైన ధర, సేల్ తేదీలపై స్పష్టత రానుంది. ప్రీమియం డిజైన్, స్ట్రాంగ్ డిస్‌ప్లే, స్మూత్ సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవం కలిసిన ఈ ఫోన్ 2026లో హైఎండ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్న వారికి గట్టి ఎంపికగా నిలుస్తుంది.

