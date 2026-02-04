Suzuki Access 125 ABS 2026: సుజుకి యాక్సెస్ 125 ‘సేఫ్టీ’ అప్డేట్.. ఇప్పుడు బాడీ మాత్రమే కాదు.. బ్రేకింగ్ కూడా నెక్స్ట్ లెవల్..!
Suzuki Access 125 ABS 2026: ఇండియన్ రోడ్లపై 'ఫ్యామిలీ ఫేవరెట్'గా పేరున్న సుజుకి యాక్సెస్ 125, ఇప్పుడు మరింత స్మార్ట్గా, సేఫ్గా మారిపోయింది.
Suzuki Access 125 ABS 2026: ఇండియన్ రోడ్లపై 'ఫ్యామిలీ ఫేవరెట్'గా పేరున్న సుజుకి యాక్సెస్ 125, ఇప్పుడు మరింత స్మార్ట్గా, సేఫ్గా మారిపోయింది. తన క్లాసిక్ లుక్స్తో అందరినీ ఆకట్టుకునే ఈ స్కూటర్, ఇప్పుడు రైడర్ అసిస్ట్ ఫీచర్ అయిన ABSతో అప్గ్రేడ్ అయ్యింది. ఈ తరం రైడర్లకు స్టైల్ ఎంత ముఖ్యమో, రోడ్లపై భద్రత కూడా అంతే ముఖ్యం. అందుకే సుజుకి తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ స్కూటర్ను మునుపటి కంటే పకడ్బందీగా మార్చి మార్కెట్లోకి వదిలింది. పానిక్ బ్రేకింగ్ సమయంలో చక్రాలు లాక్ అవ్వకుండా నిరోధించే ఈ ABS టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు యాక్సెస్ రైడర్లకు అదనపు కాన్ఫిడెన్స్ను ఇస్తుంది.
ఈ లాంచ్ గురించి సుజుకి మోటార్సైకిల్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కెనిచి ఉమేడా మాట్లాడుతూ,ABS ఎక్విప్డ్ యాక్సెస్తో తమ పోర్ట్ఫోలియోను మరింత స్ట్రాంగ్ చేయడం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 124cc పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 6.2 kW శక్తిని, 10.2 Nm టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ, సిటీ ట్రాఫిక్లో దూసుకుపోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. CVT ట్రాన్స్మిషన్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ టెక్నాలజీ వల్ల రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది.
ఫీచర్ల పరంగా కూడా సుజుకి ఈ స్కూటర్ను ఒక గ్యాడ్జెట్లా మార్చేసింది. ఇందులో 12-అంగుళాల అల్లాయ్ టైర్లు, ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్, పూర్తి డిజిటల్ స్పీడోమీటర్ ఉన్నాయి. ఈ తరం యూత్ కోసం బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ప్రయాణంలో మొబైల్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి USB పోర్ట్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లను కూడా యాడ్ చేశారు. 160 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వల్ల స్పీడ్ బ్రేకర్లను ఈజీగా దాటవచ్చు, అలాగే 24.4 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్ మీ హెల్మెట్ లేదా సామాన్లను భద్రంగా దాచుకోవడానికి సరిపోతుంది.
సుజుకి ఈ స్కూటర్ను ప్రధానంగా రెండు సరికొత్త ఎడిషన్లలో లాంచ్ చేసింది. ఒకటి యాక్సెస్ రైడ్ కనెక్ట్ ABS ఎడిషన్, దీని ధర రూ. 92,328 (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక అన్ని ఫీచర్లతో నిండిన టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ అయిన యాక్సెస్ రైడ్ కనెక్ట్ TFT ABS ఎడిషన్ ధర రూ. 98,378 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. ఈ కొత్త అప్డేట్స్తో యాక్సెస్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో తన కింగ్ స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.
సేఫ్టీ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు అనుకునే స్మార్ట్ రైడర్లకు ఈ అప్గ్రేడెడ్ యాక్సెస్ 125 ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో తడి రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఇందులోని ABS ఫీచర్ మీ ప్రాణాలకు రక్షణ కవచంలా మారుతుంది. పాత యాక్సెస్ చార్మ్తో పాటు కొత్త తరం సెక్యూరిటీ కావాలనుకునే వారు కచ్చితంగా ఈ స్కూటర్ను కన్సిడర్ చేయొచ్చు.