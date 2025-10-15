Tata Altroz: సేఫ్టీలో 5 స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన టాటా ఆల్ట్రోజ్..!
Tata Altroz: టాటా మోటార్స్ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్, ఆల్ట్రోజ్, భద్రతా ప్రమాణాలలో కొత్త బెంచ్మార్క్ను నెలకొల్పింది. తాజా భారత్ NCAP పరీక్షలో, ఈ కారు పూర్తి 5-స్టార్ భద్రతా రేటింగ్ను సాధించింది. ఈ రేటింగ్ అన్ని పవర్ట్రెయిన్ వేరియంట్లకు వర్తిస్తుంది. ఆల్ట్రోజ్ వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణలో 32 పాయింట్లలో 29.65, పిల్లల ప్రయాణీకుల రక్షణలో 49 పాయింట్లలో 44.9 పాయింట్లను సాధించింది. ఈ స్కోర్లు దీనిని దాని విభాగంలో అత్యంత సురక్షితమైన కార్లలో ఒకటిగా చేస్తాయి.
ఆల్ట్రోజ్ కేవలం స్టైల్, ప్రీమియం ఫీచర్ల గురించి మాత్రమే కాదు; ఇది భద్రతకు పర్యాయపదంగా కూడా ఉంటుంది. అన్ని రకాల భారతీయ రోడ్లు, డ్రైవింగ్ పరిస్థితులను తీర్చడానికి దీనిని రూపొందించామని కంపెనీ పేర్కొంది. కారు ఎజైల్ లైట్ ఫ్లెక్సిబుల్ అడ్వాన్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్పై తయారు చేశారు, ఇది బలం, భద్రత రెండింటినీ నిర్ధారిస్తుంది.
దాని కొత్త అవతార్లో, టాటా ఆల్ట్రోజ్ మునుపటి కంటే పదునుగా, మరింత ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది. దీని డిజైన్ను బోల్డ్ 3D ఫ్రంట్ గ్రిల్, ప్రకాశించే LED హెడ్ల్యాంప్లు, ఇన్ఫినిటీ-కనెక్ట్ చేయబడిన LED టెయిల్ల్యాంప్లు, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్ వంటి ఫీచర్లతో మరింత మెరుగుపరచారు, ఇది దీనికి ఆధునిక, స్టైలిష్ అప్పీల్ను ఇస్తుంది.
ఆల్ట్రోజ్ ఇంటీరియర్, టెక్నాలజీ దీనికి ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి. క్యాబిన్ అద్భుతమైన గ్రాండ్ ప్రెస్టీజియా డాష్బోర్డ్తో ఉంది, ఇది లగ్జరీ టచ్ను జోడిస్తుంది. అల్ట్రావ్యూ ట్విన్ HD స్క్రీన్లు, పెద్ద 10.24-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ డ్రైవింగ్ను మరింత స్మార్ట్గా, మరింత కనెక్ట్ చేస్తుంది. గెలాక్సీ యాంబియంట్ లైటింగ్ క్యాబిన్కు ఆధునిక, స్టైలిష్ లుక్ను ఇస్తుంది. వాయిస్-అసిస్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ కారు టెక్నాలజీ ప్యాకేజీని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.
కొత్త ఆల్ట్రోజ్ దాని విభాగంలో మరింత విలక్షణంగా ఉండే అనేక అధునాతన ఫీచర్లతో ఉంది. ఇది ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లతో బలమైన భద్రతా ఫీచర్లను అందిస్తుంది, అయితే స్మార్ట్ డిజిటల్ స్టీరింగ్ వీల్, ఆటో-ఫోల్డింగ్ ORVMలు , రియర్వ్యూ కెమెరా డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని సులభతరం చేస్తాయి. హైట్ అడ్జస్ట్ చేయగల డ్రైవర్ సీటు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ సుదూర ప్రయాణాలలో సౌకర్యాన్ని నిర్ధారిస్తాయి.
టెెక్నాలజీ పరంగా ఈ కారులో పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఛార్జర్, SOS కాలింగ్ ఫంక్షన్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇంకా, 16-అంగుళాల డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్, రియర్ ఏసీ వెంట్స్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, డ్యూయల్-టోన్ రూఫ్, ఇన్ఫినిటీ LED టెయిల్లైట్లు దాని ప్రీమియం ఆకర్షణను మరింత పెంచుతాయి.
ఆల్ట్రోజ్ 5-స్టార్ రేటింగ్ను సాధించడం ద్వారా భారతదేశంలో భద్రత కోసం కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పింది. ఇది ఇకపై కేవలం హ్యాచ్బ్యాక్ కాదు, కస్టమర్లకు నమ్మకం, భద్రతకు చిహ్నం. భవిష్యత్తులో, ఈ కారు ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేస్తుందని, ఇతర తయారీదారులు తమ భద్రతా లక్షణాలను మెరుగుపరచడానికి స్ఫూర్తినిస్తుందని ఆశిస్తున్నాము.