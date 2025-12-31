Lenovo Chromebook: ₹15,000 కింద స్టూడెంట్స్ మరియు WFH కోసం ఫుల్ ఫీచర్స్తో లాప్టాప్
బడ్జెట్ ల్యాప్టాప్ కావాలా? విద్యార్థులకు సరిపోయే లెనోవో 100e క్రోమ్బుక్ ₹15,000కే లభిస్తోంది. ఇందులో AI సపోర్ట్, ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ మరియు తేలికపాటి డిజైన్ ఉన్నాయి.
సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు మరియు ఇంటి నుండి పనిచేసే వారికి ల్యాప్టాప్లు అవసరంగా మారాయి. ఆన్లైన్ తరగతులకు హాజరు కావడానికి, పనులను పూర్తి చేయడానికి మరియు ఉద్యోగ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడానికి ల్యాప్టాప్లు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మరియు సాధారణ పనుల కోసం చూసేవారికి బడ్జెట్కు సరిపడే ల్యాప్టాప్ అవసరం ఎప్పుడూ ఉంటుంది.
ఈ అవసరాన్ని తీర్చడానికి లెనోవో సంస్థ కొత్తగా లెనోవో 100e క్రోమ్బుక్ జెన్ 4 (Lenovo 100e Chromebook Gen 4) ను విడుదల చేసింది. దీని ధర సుమారు ₹15,000 లోపు ఉండవచ్చు. ఇది సరళమైన, స్టైలిష్ మరియు సులభమైన వ్యవస్థను కోరుకునే వారికి, ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు మరియు ప్రాథమిక కంప్యూటింగ్ పనులకు అనువైనది. ఇందులో 11.6-అంగుళాల హెచ్డీ తెర, 10 గంటల బ్యాటరీ జీవితం మరియు సైనిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే మన్నికైన నిర్మాణం ఉన్నాయి.
జెమిని AI మద్దతుతో వేగవంతమైన పనితీరు
లెనోవో 100e క్రోమ్బుక్ జెన్ 4 గూగుల్ ద్వారా నిర్వహించబడే 'క్రోమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్' (Chrome OS) పై నడుస్తుంది. ఇది భద్రత, సులభమైన వినియోగం మరియు వేగానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది కేవలం 10 సెకన్లలో వేగంగా ఆన్ అవుతుంది, తద్వారా వినియోగదారులు త్వరగా తమ పనిని ప్రారంభించవచ్చు. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ మద్దతుతో అనేక ఆండ్రాయిడ్ యాప్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు. లెనోవో ఇందులో జెమిని AI సాధనాలను కూడా జోడించింది.
సొగసైన మరియు తేలికైన డిజైన్
పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలు మరియు ప్రయాణంలో ఉండేవారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ల్యాప్టాప్ను తేలికగా రూపొందించారు. దీనిని తరగతి గదులకు, గ్రంథాలయాలకు లేదా పని ప్రదేశాలకు సులభంగా తీసుకువెళ్లవచ్చు. ఇందులో 11.6-అంగుళాల హెచ్డీ స్క్రీన్ ఉంది, ఇది ప్రామాణిక పనులకు స్పష్టమైన వీక్షణను అందిస్తుంది. అలాగే, యాంటీ-గ్లేర్ ప్యానెల్ ఉండటం వల్ల ప్రకాశవంతమైన కాంతిలో కూడా స్క్రీన్ను సులభంగా చూడవచ్చు.
బడ్జెట్లో ల్యాప్టాప్ కోసం చూసే వారికి, మెరుగైన వేగం, AI మద్దతు మరియు విద్యార్థులకు అనువైన డిజైన్తో కూడిన లెనోవో 100e క్రోమ్బుక్ జెన్ 4 ఒక తెలివైన ఎంపిక.