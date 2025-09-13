  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Nano Banana Trends: వైరల్ అవుతున్న నానో ట్రెండ్.. మీ 3D అవతార్‌ని ఇలా క్రియేట్ చేయండి..!

Nano Banana Trends
x

Nano Banana Trends: వైరల్ అవుతున్న నానో ట్రెండ్.. మీ 3D అవతార్‌ని ఇలా క్రియేట్ చేయండి..!

Highlights

Nano Banana Trends: గూగుల్ గత నెలలో తన జెమిని యాప్‌లో కొత్త AI ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ టూల్ నానో బనానాను ప్రారంభించింది.

Nano Banana Trends: గూగుల్ గత నెలలో తన జెమిని యాప్‌లో కొత్త AI ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ టూల్ నానో బనానాను ప్రారంభించింది. ప్రారంభించిన కొద్ది రోజుల్లోనే, ఈ ఫీచర్ ఎంత ప్రజాదరణ పొందిందంటే జెమిని యాప్ 10 మిలియన్లకు పైగా డౌన్‌లోడ్‌లను నమోదు చేసింది. నానో బనానా ద్వారా ఇప్పటివరకు 200 మిలియన్లకు పైగా ఫోటోలను క్రియేట్ చేశారు. నానో బనానా వాస్తవానికి ఒక అధునాతన AI మోడల్, ఇది ఫోటోలను త్వరగా రూపొందించగలదు. దాని వేగం, ఖచ్చితత్వం ఛాట్‌జీపీటీ, మిడ్‌జర్నీయ్ వంటి పోటీదారుల కంటే ముందుందని గూగుల్ పేర్కొంది.

నానో బనానా ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?

నానో బనానా అతిపెద్ద ఫీచర్ దాని వేగం, ఎడిటింగ్ క్వాలీటీ. ఇది చాలా తక్కువ సమయంలో ఫోటోలను క్రియేట్ చేస్తుంది.డీటెయిల్స్‌ను క్లియర్‌గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు తమ సవరించిన ఫోటోలను విభిన్న సృజనాత్మక ప్రాంప్ట్‌లను ఉపయోగించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడానికి ఇదే కారణం.

5 వైరల్ నానో బనానా ప్రాంప్ట్‌లు

1. మిమ్మల్ని మీరు యాక్షన్ ఫిగర్‌గా చేసుకోండి

యూజర్లు తమ ఫోటోలను అప్‌లోడ్ చేసి వాటిని సేకరించదగిన యాక్షన్ ఫిగర్‌గా మారుస్తున్నారు. AI ఫోటోను బొమ్మ పెట్టెలో ప్రదర్శిస్తుంది, ఇందులో ప్యాకేజింగ్, గ్రాఫిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ట్రెండ్ సోషల్ మీడియాలో చాలా వైరల్ అవుతోంది.

ఉదాహరణ ప్రాంప్ట్:

“ ఫోటోను తీయండి, బొమ్మ పెట్టె లోపల నన్ను సేకరించదగిన బొమ్మగా మార్చండి.”

2. పాత దశాబ్దంలో మిమ్మల్ని మీరు చూడండి

ఈ ప్రాంప్ట్ మిమ్మల్ని ఏదైనా పాత యుగానికి తీసుకెళ్లగలదు. 1920ల ఫ్లాపర్ స్టైల్, 1970ల డిస్కో డాన్సర్ లేదా 1990ల సిట్‌కామ్ లుక్ లాగా.

ఉదాహరణ ప్రాంప్ట్:

“నన్ను 1980ల పాత్రగా, నియాన్ బట్టలు, ఆర్కేడ్ నేపథ్యంతో మార్చండి.”

3. ప్రసిద్ధ టీవీ షోలో ప్రవేశం

నానో బనానా మిమ్మల్ని ఏదైనా టీవీ షో తారాగణంలో భాగం చేయగలదు. ఉదాహరణకు, చాలా మంది వినియోగదారులు తమను తాము సీన్‌ఫెల్డ్ షో నుండి దృశ్యాలుగా సవరించుకున్నారు.

ఉదాహరణ ప్రాంప్ట్:

“సీన్‌ఫెల్డ్‌లో జెర్రీ, ఎలైన్, జార్జ్, క్రామెర్‌లతో నేను కూర్చున్న వాస్తవిక చిత్రాన్ని సృష్టించండి.”

4. క్లాసిక్ పెయింటింగ్స్‌లో భాగం అవ్వండి

యూజర్లు మోనాలిసా, వాన్ గోహ్ స్టార్రి నైట్ లేదా డాలీ వంటి పెయింటింగ్‌లలో తమను తాము సవరించుకుంటున్నారు. ఈ ప్రాంప్ట్ చాలా సరదాగా, సృజనాత్మకంగా కనిపిస్తుంది.

ఉదాహరణ ప్రాంప్ట్:

“విన్సెంట్ వాన్ గోహ్ స్టార్రి నైట్ లోపల అదే పెయింటింగ్ శైలిలో నన్ను ఉంచండి.”

5. ప్రపంచంలోని ప్రసిద్ధ ల్యాండ్‌మార్క్‌లను సందర్శించండి

నానో బనానా మిమ్మల్ని వాస్తవంగా ఏదైనా ల్యాండ్‌మార్క్‌కి తీసుకెళ్లగలదు. అది ఐఫిల్ టవర్, తాజ్ మహల్ లేదా హాలీవుడ్ సైన్ కావచ్చు.

ఉదాహరణ ప్రాంప్ట్:

“నా ఈ ఫోటో తీసి హాలీవుడ్ సైన్ పైన కూర్చోబెట్టండి.”

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick