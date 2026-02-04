Motorola Razr 70 Launch: మోటరోలా ఫోల్డబుల్ మ్యాజిక్.. త్వరలోనే Motorola Razr 70 లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!
Motorola Razr 70 Launch: ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ల ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మోటరోలా, ఇప్పుడు మరో సంచలనానికి సిద్ధమైంది. తాజాగా Motorola Razr 70 స్మార్ట్ఫోన్ UAEకి చెందిన TDRA డేటాబేస్లో XT2657-8 అనే మోడల్ నంబర్తో దర్శనమిచ్చింది. ఈ సర్టిఫికేషన్ రాకతో ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ గ్లోబల్ లాంచ్కు కౌంట్డౌన్ మొదలైనట్లే అని టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. స్టైలిష్ లుక్, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో రానున్న ఈ ఫోన్, మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర ఫోల్డబుల్ ఫోన్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
కేవలం Razr 70 మాత్రమే కాకుండా, మోటరోలా తన అమ్ములపొదిలోని మరిన్ని అస్త్రాలను ఒకేసారి బయటకు తీస్తోంది. టెక్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. Razr 70 Ultraతో పాటు Edge 70 Fusion, Moto G17, Moto G67, Moto G77 వంటి మోడల్స్ కూడా అదే డేటాబేస్లో లిస్ట్ అయ్యాయి. అంటే మోటరోలా కేవలం ఫోల్డబుల్ మార్కెట్ మీదనే కాకుండా, మిడ్-రేంజ్, ప్రీమియం సెగ్మెంట్లలో కూడా ఒకేసారి అటాక్ చేయడానికి పక్కా ప్లాన్తో ఉన్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఇది మోటరోలా ఫ్యాన్స్కు ఒక అదిరిపోయే న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు.
గత ఏడాది మే నెలలో లాంచ్ అయిన Razr 60కి వారసుడిగా ఈ Razr 70 రానుంది. అప్పట్లో Razr 60 సుమారు రూ.49,999 ధరకు అందుబాటులోకి వచ్చి మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. ఇప్పుడు రాబోయే కొత్త మోడల్లో డిజైన్ పరంగా మరిన్ని మెరుగులు దిద్దడమే కాకుండా, పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనూ మేజర్ అప్గ్రేడ్స్ ఉండబోతున్నట్లు టాక్. ఇప్పటికే సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో, అతి త్వరలోనే దీని అఫీషియల్ లాంచ్ డేట్, ఇండియన్ ప్రైసింగ్ వివరాలు బయటకు రానున్నాయి.
Razr 70 స్పెసిఫికేషన్లను గమనిస్తే, ఇందులో 6.9-ఇంచ్ FHD+ pOLED మెయిన్ డిస్ప్లే ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో కళ్లు చెదిరే విజువల్స్ అందిస్తుంది. ఇక ఫోన్ ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు కనిపించే 3.63-ఇంచ్ కవర్ డిస్ప్లే కూడా మునుపటి కంటే స్మూత్గా ఉండబోతోంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400X చిప్సెట్, 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో ఈ ఫోన్ మల్టీటాస్కింగ్లో అదరగొట్టనుంది. ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.
కెమెరా , బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 13MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్తో కూడిన డ్యూయల్ సెటప్ ఉండనుంది. సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండటంతో ఫోటోలు అత్యంత నాణ్యంగా వస్తాయి. 4,500mAh బ్యాటరీతో పాటు 30W వైర్డ్ , 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఈ ఫోన్ స్పెషాలిటీ. మొత్తానికి మోటరోలా తన Razr 70తో ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల మార్కెట్లో కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయింది. ఈ ఫోన్ ఇండియాలోకి ఎప్పుడు వస్తుందా అని గ్యాడ్జెట్ లవర్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.