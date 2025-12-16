Motorola razr 60 Ultra: మోటరోలా స్టైలిష్ ఫోన్.. ఆఫర్లపై కొనేయండి..!
Motorola razr 60 Ultra: మోటరోలా నుండి ఈ ప్రసిద్ధ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను మీరు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా ఫోన్పై బ్యాంక్ ఆఫర్ కింద రూ. 10,500 భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 1,09,000, కానీ ఇప్పుడు మీరు బంగ్లా ఆఫర్ కింద ఈ స్టైలిష్ ఫోన్ను కేవలం రూ. 69,499 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్లోని ఆఫర్ ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.
మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా అమెజాన్లో రూ. 79,999 కు జాబితా చేయబడింది, కానీ బ్యాంక్ ఆఫర్ కింద, ఈ ఫోన్ను రూ. 10,500 భారీ తగ్గింపుతో అందిస్తున్నారు, ఆ తర్వాత దీనిని కేవలం రూ. 69,499 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 1,09,000 కు ప్రారంభించబడింది. దీనితో పాటు, ఈ ఫోన్ను అమెజాన్ పే క్యాష్బ్యాక్, నో-కాస్ట్ EMI, మీ పాత ఫోన్ను మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా మరింత తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుతూ, ఇది 2992 x 1224 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR10+, డాల్బీ విజన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో 6.96-అంగుళాల LTPO pOLED డిస్ప్లేను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 1272 × 1080 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 3,000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో 4-అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లేను కూడా అందిస్తుంది. మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 3 కంటే వేగవంతమైన చిప్. దీని నిల్వ గురించి మాట్లాడుతూ, ఇది 16GB LPDDR5x RAM , 512GB UFS 4.0 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది.
మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా వెనుక, సెల్ఫీల కోసం 50MP కెమెరాను ఉపయోగించింది. అంటే వినియోగదారులకు కవర్ స్క్రీన్పై 50MP ప్రధాన కెమెరా, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా అందించబడ్డాయి. ప్రాథమిక స్క్రీన్పై 50MP కెమెరా కూడా ఉంది. ఫోన్ 4,700mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది 68W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 30W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ మరియు 5W రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.