  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Motorola razr 60 Ultra: మోటరోలా స్టైలిష్ ఫోన్‌.. ఆఫర్లపై కొనేయండి..!

Motorola razr 60 Ultra: మోటరోలా స్టైలిష్ ఫోన్‌.. ఆఫర్లపై కొనేయండి..!
x

Motorola razr 60 Ultra: మోటరోలా స్టైలిష్ ఫోన్‌.. ఆఫర్లపై కొనేయండి..!

Highlights

మోటరోలా నుండి ఈ ప్రసిద్ధ ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌ను మీరు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా ఫోన్‌పై బ్యాంక్ ఆఫర్ కింద రూ. 10,500 భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది.

Motorola razr 60 Ultra: మోటరోలా నుండి ఈ ప్రసిద్ధ ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌ను మీరు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా ఫోన్‌పై బ్యాంక్ ఆఫర్ కింద రూ. 10,500 భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 1,09,000, కానీ ఇప్పుడు మీరు బంగ్లా ఆఫర్ కింద ఈ స్టైలిష్ ఫోన్‌ను కేవలం రూ. 69,499 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్‌లోని ఆఫర్ ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.

మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా అమెజాన్‌లో రూ. 79,999 కు జాబితా చేయబడింది, కానీ బ్యాంక్ ఆఫర్ కింద, ఈ ఫోన్‌ను రూ. 10,500 భారీ తగ్గింపుతో అందిస్తున్నారు, ఆ తర్వాత దీనిని కేవలం రూ. 69,499 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 1,09,000 కు ప్రారంభించబడింది. దీనితో పాటు, ఈ ఫోన్‌ను అమెజాన్ పే క్యాష్‌బ్యాక్, నో-కాస్ట్ EMI, మీ పాత ఫోన్‌ను మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా మరింత తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుతూ, ఇది 2992 x 1224 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR10+, డాల్బీ విజన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌తో 6.96-అంగుళాల LTPO pOLED డిస్ప్లేను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 1272 × 1080 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 3,000 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌తో 4-అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లేను కూడా అందిస్తుంది. మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 3 కంటే వేగవంతమైన చిప్. దీని నిల్వ గురించి మాట్లాడుతూ, ఇది 16GB LPDDR5x RAM , 512GB UFS 4.0 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది.

మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా వెనుక, సెల్ఫీల కోసం 50MP కెమెరాను ఉపయోగించింది. అంటే వినియోగదారులకు కవర్ స్క్రీన్‌పై 50MP ప్రధాన కెమెరా, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా అందించబడ్డాయి. ప్రాథమిక స్క్రీన్‌పై 50MP కెమెరా కూడా ఉంది. ఫోన్ 4,700mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది 68W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 30W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ మరియు 5W రివర్స్ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick