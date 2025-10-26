Motorola Razr: డీల్ అంటే ఇది.. రేజర్ 60 ఫోల్డబుల్ ఫోన్ పై రూ. 10,000 డిస్కౌంట్..!
Motorola Razr: మోటరోలా ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. మోటరోలా రేజర్ 60 స్మార్ట్ఫోన్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 10,000 తక్కువకు లభిస్తుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్ను భారత్ లో రూ. 49,999 కు విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు, ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 39,999 కు లభిస్తుంది. మోటరోలా ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్, Razr 60, ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 10,000 తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది.
అదనంగా, మీరు మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చ్సేంజ్ చేసుకుంటే అదనపు తగ్గింపును పొందవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్తో పాటు, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించి నో-కాస్ట్ EMI ఎంపికలతో, ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులపై 5 శాతం తగ్గింపుతో కూడా ఫోన్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మోటరోలా ఫ్లిప్ ఫోన్, మోటరోలా రేజర్ 60, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశంతో 6.96-అంగుళాల pOLED ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ద్వారా ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1700 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశంతో 3.63-అంగుళాల కవర్ డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంది.
ఈ మోటరోలా ఫోన్ MediaTek Dimensity 7400X ప్రాసెసర్, 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో పనిచేస్తుంది. బ్యాటరీ పరంగా, ఇది 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 4,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. కెమెరా పరంగా, ఇది 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 13MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. సెల్ఫీల కోసం, ఫోన్ 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.