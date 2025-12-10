  • Menu
Motorola Moto G Stylus 2026: మోటరోలా మోటో జి స్టైలస్ ఫస్ట్ లుక్.. ట్రిపుల్ కెమెరాతో ఖతర్నాక్ డిజైన్..!
Highlights

మోటరోలా మోటో జి స్టైలస్ 2026 ఫోన్ లీక్ అయింది. కంపెనీ నుండి రాబోయే ఈ ఫోన్ ప్రతి తరంలోనూ బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇప్పుడు, మొదటిసారిగా, ఫోన్ యొక్క నిజమైన చిత్రాలు లీక్ అయ్యాయి.

Motorola Moto G Stylus 2026: మోటరోలా మోటో జి స్టైలస్ 2026 ఫోన్ లీక్ అయింది. కంపెనీ నుండి రాబోయే ఈ ఫోన్ ప్రతి తరంలోనూ బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇప్పుడు, మొదటిసారిగా, ఫోన్ యొక్క నిజమైన చిత్రాలు లీక్ అయ్యాయి. పేరు సూచించినట్లుగా, ఇది స్టైలస్ మద్దతును కలిగి ఉంది. ఫోన్ రెండు రంగుల వేరియంట్లలో కనిపిస్తుంది. ఇందులో మూడు కెమెరాలు ఉన్నాయి, కానీ వెనుక భాగంలో నాలుగు రింగులు ఉన్నాయి. రాబోయే మోటరోలా ఫోన్ తాజా 2026 వెర్షన్, మోటరోలా మోటో జి స్టైలస్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

మోటరోలా మోటో జి స్టైలస్ 2026 దాని లాంచ్ కు ముందే మళ్ళీ లీక్ అయింది. ఫోన్ నిజమైన చిత్రాలు లీక్ అయినట్లు చెప్పబడింది. ఆండ్రాయిడ్ హెడ్‌లైన్స్ నివేదిక ప్రకారం, ఫోన్ నిజమైన చిత్రాలు బయటపడ్డాయి. ఫోన్ రెండు రంగుల వేరియంట్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది: లావెండర్, నలుపు. అయితే, ఇవి అధికారిక కలర్ వేరియంట్ పేర్లు కావు.

మోటరోలా మోటో జి స్టైలస్ 2026 డిజైన్ విషయానికొస్తే, ఫోన్ వెనుక భాగంలో నాలుగు రింగులు కనిపిస్తాయి. ఈ రింగులలో మూడు కెమెరా కోసం అని చెప్పబడుతున్నాయి, నాల్గవ రింగులో LED ఫ్లాష్ ఉంది. కంపెనీ తన డిజైన్ శైలిని కొనసాగించింది. మోటరోలా లోగో బ్రాండింగ్ వెనుక ప్యానెల్ మధ్యలో కనిపిస్తుంది. ఫోన్‌లో ఎకో-లెదర్ బ్యాక్ ప్యానెల్ ఉందని చెబుతారు, ఇది గాజు కంటే మెరుగైన గ్రిప్‌ను అందిస్తుంది.

పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ బటన్‌లు ఫోన్ కుడి వెన్నెముకలో కనిపిస్తాయి. డిజైన్ గత సంవత్సరం మోడల్‌కు చాలా పోలి ఉంటుంది. ఫోన్ దిగువన అందించిన స్టైలస్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. లీక్స్ నమ్మితే, ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చు. ఫోన్‌లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 Gen 3 సక్సెసర్‌గా లేదా మీడియాటెక్ 7 సిరీస్ చిప్‌సెట్ ఉండవచ్చు. ఫోన్ గురించి కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ఏమీ చెప్పలేదు, కానీ త్వరలో ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

