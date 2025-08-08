Motorola G96 5G: మైండ్ బ్లోయింగ్ డీల్.. మోటరోలా 5జీపై భారీ డిస్కౌంట్.. చీప్గా కొనేయండి..!
Motorola G96 5G: మీకు లేదా మీ ప్రియమైనవారికి ఒక మంచి స్మార్ట్ఫోన్ బహుమతిగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా 20 వేల రూపాయల బడ్జెట్లో.. అయితే మీరు Motorola G96 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఓ లుక్కేయచ్చు. మీరు ప్రస్తుతం తక్కువ ధరలో 5G ఫోన్కి అప్గ్రేడ్ కావాలని చూస్తుంటే ఇది ఉత్తమ ఎంపిక. అలానే ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయకూడదనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.20 వేల లోపు ఈ 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయచ్చు. అంతే కాకుండా కొన్ని అద్భుతమైన డీల్లను అందిస్తోంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Motorola G96 5G Offer Price
మోటరోలా G96 5G వేగవంతమైన కనెక్టివిటీ, మంచి డిస్ప్లే, అద్భుతమైన కెమెరా, పెద్ద బ్యాటరీ, నమ్మకమైన పనితీరును సరసమైన ధరకు అందిస్తుంది. ఆసక్తిగల వినియోగదారులు Motorola G96 5G స్మార్ట్ఫోన్ను దాదాపు రూ.19,200 తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు, దీని ద్వారా ఎంచుకున్న బ్యాంక్ కార్డ్ని ఉపయోగించి దాదాపు రూ.1,500 తగ్గింపు పొందచ్చు.
మోటరోలా G96 5G స్మార్ట్ఫోన్పై అమెజాన్ నుండి అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను కూడా లభిస్తుంది. ఈ మోటరోలా G96 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయడానికి, మీరు మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను దీనితో మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా రూ.16,500 వరకు తగ్గింపును ఆశించవచ్చు. కానీ ఈ డీల్ ధర మీ పాత ఫోన్ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Motorola G96 5G Features
మోటరోలా మోటో G96 5Gలో కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 తో 6.67-అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ 144Hz pOLED 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 2 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. దీనిలో 8జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఫోటోగ్రఫీని 50MP OIS ప్రైమరీ కెమెరా, మరొక 8MP అల్ట్రావైడ్/మాక్రో లెన్స్, 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా నిర్వహిస్తాయి. అవన్నీ 4K వీడియోకు మద్దతు ఇస్తాయి. ఇందులో 33W టర్బోపవర్ ఛార్జింగ్, IP68 వాటర్ రెసిస్టెన్స్తో కూడిన 5500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15పై పనిచేస్తుంది.