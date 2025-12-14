Motorola G85 5G: మోటరోలా G85 5జీ ఫోన్.. రూ.6000 వరకు చౌకగా మారింది..!
Motorola G85 5G: మీరు మోటరోలా G85 5G ని తక్కువ ధరకు కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే, ఇప్పుడు దానిని కొనుగోలు చేయడానికి ఇది మంచి సమయం. ఈ ఫోన్ దాని ఎంఆర్పీ కంటే చాలా తక్కువ ధరకు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్ 23శాతం తగ్గింపుతో ఫోన్ను జాబితా చేసింది. ఈ ఫోన్లో 6.67-అంగుళాల FHD+ డిస్ప్లే, 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 3 చిప్సెట్, భారీ 5000mAh బ్యాటరీ, 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫర్లను వర్తింపజేయడం ద్వారా మీరు ఈ ఫోన్పై గణనీయమైన తగ్గింపులను పొందవచ్చు.
మోటరోలా G85 5G ఫ్లిప్కార్ట్లో గణనీయమైన తగ్గింపుతో జాబితా చేయబడింది. కంపెనీ ఫోన్పై ఫ్లాట్ 23శాతం తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఫోన్ ఎంఆర్పీ రూ.20,999, కానీ ప్రస్తుతం ఇది రూ.15,999, ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ రూ.5,000. ఈ ఆఫర్ అక్కడితో ముగియదు. మీరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫ్లిప్కార్ట్ డెబిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి ఫోన్ను కొనుగోలు చేస్తే, మీరు రూ.750 అదనపు క్యాష్బ్యాక్ పొందచ్చు. దీని వలన ధర రూ.15,249కి తగ్గుతుంది, దీని వలన దాదాపు రూ.6,000 చౌకగా ఉంటుంది.
మోటరోలా G85 5G 6.7-అంగుళాల కర్వ్డ్ pOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ , 1,600 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉంది. మోటరోలా G85 5G క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 3 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది 8జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ అంతర్నిర్మిత నిల్వతో జత చేయబడింది.
మోటరోలా G85 5Gలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందించబడింది. భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్కు మద్దతు ఉంది. ఈ ఫోన్ 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 5,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.