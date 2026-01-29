  • Menu
Motorola New Phones Launch: మోటోరోలా ధమాకా..రంగంలోకి జీ77, జీ67, ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే..!

Motorola New Phones Launch: మోటరోలా అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న స్మార్ట్‌ఫోన్ల పండుగ రానేస్తోంది.

Motorola New Phones Launch: మోటరోలా అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న స్మార్ట్‌ఫోన్ల పండుగ రానేస్తోంది. టెక్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న ఈ బ్రాండ్, మధ్యతరగతి వినియోగదారుల కలల ఫోన్లు 'జీ' సిరీస్‌తో పాటు ప్రీమియం అనుభూతిని పంచే 'ఎడ్జ్' సిరీస్‌లో కొత్త మోడళ్లను సిద్ధం చేస్తోంది. విచిత్రమేమిటంటే, ఈసారి సమాచారం కేవలం గుసగుసల రూపంలో కాకుండా ఐరోపాలోని ప్రముఖ రిటైలర్ వెబ్‌సైట్లలో పొరపాటున ప్రత్యక్షం కావడంతో ఈ ఫోన్ల ఫీచర్లు, ధరలు అన్నీ బహిర్గతమయ్యాయి. డిజైన్ పరంగా కొత్తదనం కోరుకునే వారికి, అదిరిపోయే బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఆశించే వారికి ఈ ఫోన్లు సరికొత్త ఊపిరి పోయనున్నాయి.

ముఖ్యంగా మోటో జీ77 ఫోన్ ఫీచర్లు టెక్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇందులో 6.8 అంగుళాల భారీ అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో పాటు 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందించారు. వేగవంతమైన పనితీరు కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్‌సెట్‌ను వాడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం ఇందులో ఏకంగా 108 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను అమర్చారు. 8 జీబీ ర్యామ్, 256 జీబీ స్టోరేజ్‌తో వస్తున్న ఈ ఫోన్ ధర భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.34,000 వరకు ఉండవచ్చని అంచనా. నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్‌ను కూడా దీనికి జోడించడం విశేషం.

బడ్జెట్ ధరలో మంచి ఫోన్ కావాలనుకునే వారి కోసం మోటో జీ67 కూడా లైన్లో ఉంది. దీని డిస్ప్లే పరిమాణం జీ77 తరహాలోనే ఉన్నప్పటికీ, ప్రాసెసర్ విషయంలో మాత్రం డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది 4 జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లో లభ్యం కానుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండగా, ఆకర్షణీయమైన పాంటోన్ ఆర్కిటిక్ సీల్, లైట్ ప్యారెట్ గ్రీన్ రంగుల్లో ఇది మెరిసిపోనుంది. దాదాపు రూ.26,500 ధరలో లభించే ఈ ఫోన్ సామాన్యులకు సైతం ప్రీమియం డిస్ప్లే అనుభూతిని పంచేలా ఉంది.

ఇక అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న అసలైన ఫోన్ ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్. ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని భారీ 7,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ. ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెడితే రోజుల తరబడి వినియోగించేలా దీనిని రూపొందించారు. స్నాప్‌డ్రాగన్ 7ఎస్ జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో పాటు 144 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన అమోలెడ్ డిస్ప్లే దీనికి ప్రధాన బలం. భద్రత కోసం గొరిల్లా గ్లాస్ 7ఐ రక్షణను కల్పించారు. ఆండ్రాయిడ్ 16 వెర్షన్‌తో రాబోతున్న ఈ ఫోన్ 68 వాట్ల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ధర సుమారు రూ.43,000 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఈ మూడు ఫోన్లు విభిన్న శ్రేణి వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని వస్తున్నాయి. తక్కువ ధరలో పెద్ద స్క్రీన్ కావాలనుకునే వారు జీ67 వైపు, కెమెరా నాణ్యత ముఖ్యం అనుకునే వారు జీ77 వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. ఇక పర్ఫార్మెన్స్, బ్యాటరీ లైఫ్ విషయంలో రాజీ పడని వారి కోసం ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ సరైన ఎంపికగా నిలవనుంది. ఐరోపాలో లీకైన ఈ వివరాలు మన దేశ మార్కెట్లోకి వచ్చేసరికి చిన్నపాటి మార్పులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మోటరోలా నుంచి రాబోయే ఈ స్మార్ట్ సునామీ కోసం టెక్ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.

