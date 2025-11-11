  • Menu
Motorola Edge 70 Ultra: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌.. ఫీచర్లను చూడండి..!

Motorola Edge 70 Ultra: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌.. ఫీచర్లను చూడండి..!
Motorola Edge 70 Ultra: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌.. ఫీచర్లను చూడండి..!

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్ త్వరలో మార్కెట్లోకి రావచ్చు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రాకు సక్సెసర్‌గా ఉంటుంది.

Motorola Edge 70 Ultra: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్ త్వరలో మార్కెట్లోకి రావచ్చు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రాకు సక్సెసర్‌గా ఉంటుంది. ఈ రాబోయే మోటరోలా స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్‌కు ముందే బెంచ్‌మార్కింగ్ సైట్‌లో జాబితా చేయబడింది. ఈ లిస్టింగ్ ఈ మోటరోలా ఫోన్ క్వాల్‌కామ్ రాబోయే స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో లాంచ్ అవుతుందని వెల్లడిస్తుంది. ఇది 16GB RAM, ఆండ్రాయిడ్ 16 మద్దతును కూడా కలిగి ఉంటుంది.

ఈ రాబోయే మోటరోలా స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడల్ నంబర్ మోటరోలా XT2603-1. ఈ గీక్‌బెంచ్ లిస్టింగ్‌ను షేర్ చేశారు. ఈ ఫోన్ ARMv8 ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ చిప్ 32GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడింది. ఈ SoCలో రెండు ప్రైమరీ కోర్లు 3.65GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడి, ఆరు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు 3.32GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడి ఉన్నాయని చెప్పబడింది. ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందవచ్చని ఇది సూచిస్తుంది.

అయితే, చైనీస్ టిప్‌స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ గతంలో ప్రాథమిక కోర్ వేగం 3.8GHz అని పేర్కొంది. ఈ మోటరోలా ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌తో వస్తుంది. 14.96GB RAMతో జత చేయబడుతుంది. దీనిని 16GBగా మార్కెట్ చేయవచ్చు. రాబోయే మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16, అడ్రినో 829 GPUతో లాంచ్ అవుతుంది. బెంచ్‌మార్క్ స్కోర్‌ల పరంగా, మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్ గీక్‌బెంచ్ సింగిల్- మల్టీ-కోర్ పరీక్షలలో వరుసగా 2,636, 7,475 పాయింట్లను సాధించింది. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రాకు సక్సెసర్‌గా చెబుతున్నారు. కంపెనీ గతంలో ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఎడ్జ్ 60 సిరీస్‌ను ప్రారంభించింది, కానీ అల్ట్రా మోడల్ లాంచ్ కాలేదు.

