Motorola Edge 70 Ultra: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా.. 50 మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా.. త్వరలో లాంచ్..!
Motorola Edge 70 Ultra: ప్రధాన స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలలో ఒకటైన మోటరోలా త్వరలో కొత్త హ్యాండ్సెట్ను విడుదల చేయనుంది. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా యొక్క డిజైన్ మరియు కీలక స్పెసిఫికేషన్లను లీక్లు వెల్లడించాయి. ఇది మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రాను భర్తీ చేయగలదు. చైనీస్ మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వీబోలోని ఒక పోస్ట్లో, ఒక టిప్స్టర్ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లను లీక్ చేశారు. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రా స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 3 ద్వారా శక్తిని పొందింది. రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రా 1.5K రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల LTPS pOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉండవచ్చు. మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రాలో 64-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉంది. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా డిజైన్ ఇటీవల లీక్ అయింది. దీనికి టెక్స్చర్డ్ రియర్ ప్యానెల్ ఉంది. ఇది ఎగువ ఎడమ మూలలో చదరపు కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉండవచ్చు. పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ కుడి వైపున ఉన్నాయి.
మోటరోలా స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చే వారం భారతదేశంలో ప్రారంభించబడుతుంది. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70లో 50-మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉంటుంది. ఇది పాంటోన్ గాడ్జెట్ గ్రే, పాంటోన్ లిల్లీ ప్యాడ్, పాంటోన్ బ్రాంజ్ గ్రీన్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70లో 1.5K రిజల్యూషన్, 4,500 నిట్ల పీక్ బ్రైట్నెస్ స్థాయితో 6.7-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది. స్మార్ట్ఫోన్ 5,000 mAh బ్యాటరీ 68W వైర్డు, 15W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 , వెనుక కెమెరా సెటప్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, మాక్రో విజన్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉంటాయి. ముందు భాగంలో, సెల్ఫీలు , వీడియో కాల్ల కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇది థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం వేపర్ కూలింగ్ చాంబర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇటీవల ఎంపిక చేసిన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రారంభించబడింది.