Motorola Edge 70: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70.. 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో లాంచ్..!
మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాలు, 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి.
Motorola Edge 70: మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాలు, 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో నడిచే ఇది 5000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ, మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను దాని ధరతో పాటు వివరిస్తున్నాము.
Motorola Edge 70 Price
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 8GB + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.29,999. ఇది పాంటోన్ లిల్లీ ప్యాడ్, పాంటోన్ గాడ్జెట్ గ్రే, పాంటోన్ బ్రాంజ్ గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్లలో వస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అమ్మకాలు డిసెంబర్ 23న మోటరోలా అధికారిక వెబ్సైట్, ఇ-కామర్స్ సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్, ఇతర ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్లలో ప్రారంభమవుతాయి.
Motorola Edge 70 Features
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 6.7-అంగుళాల ఎక్స్ట్రీమ్ AMOLED ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను 2712 x 1220 పిక్సెల్ల సూపర్ HD రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్స్ బ్రైట్నెస్, 300Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ , 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియోతో కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16లో నడుస్తుంది, మూడు OS అప్గ్రేడ్లు, నాలుగు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు హామీ ఇవ్వబడ్డాయి. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్, 8GB LPDDR5X స్టోరేజ్ , 256GB UFS 3.1 స్టోరేజ్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ద్వారా రక్షించబడింది. ఇది 68W టర్బోపవర్, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే 5000mAh బ్యాటరీతో శక్తిని పొందుతుంది.
కెమెరా సెటప్ పరంగా, ఎడ్జ్ 70 f/1.8 అపర్చర్, OIS సపోర్ట్తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను మరియు f/2.0 అపర్చర్తో 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ , మాక్రో కెమెరాను కలిగి ఉంది. సెల్ఫీలు , వీడియో కాల్స్ కోసం, f/2.0 ఎపర్చర్తో 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. భద్రత కోసం, ఫోన్లో ఆన్-స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ రీడర్, ఫేస్ అన్లాక్ ఉన్నాయి. కొలతలు 159.9 mm పొడవు, 74.3 mm వెడల్పు, 5.99 mm మందం, 159 గ్రాముల బరువు ఉంటాయి. ఫోన్ IP69/IP68 ద్వారా దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం రేట్ చేయబడింది. శరీరం MIL-STD 810H సర్టిఫై చేయబడింది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో బ్లూటూత్ 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, GPS, 5G, LTE , USB టైప్-C 2.0 పోర్ట్ ఉన్నాయి.