Motorola Edge 70: రిచ్ డిజైన్.. చీప్ ధర.. మోటో నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్..!
Motorola Edge 70 :మోటరోలా తన కొత్త ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది, దీనిని మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అని పిలుస్తారు.
Motorola Edge 70: మోటరోలా తన కొత్త ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది, దీనిని మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అని పిలుస్తారు. ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తినిస్తుంది. 6.67-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ లాంచ్ వివరాలు , స్పెసిఫికేషన్లను పరిశీలిద్దాం. ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో వెల్లడైంది, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలో భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుందని, ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా దేశంలో విక్రయించబడుతుందని ధృవీకరిస్తుంది. రాబోయే ఎడ్జ్ సిరీస్ మోడల్ చాలా కీలక స్పెసిఫికేషన్లు , ఫీచర్లు రహస్యంగా ఉన్నప్పటికీ, ఫోన్ స్లిమ్ 5.99mm ప్రొఫైల్ను కలిగి ఉంటుందని టెక్ కంపెనీ పేర్కొంది
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అంతర్జాతీయ మోడల్ 6.67-అంగుళాల pOLED సూపర్ HD డిస్ప్లే (1,220 x 2,712 పిక్సెల్లు) రిజల్యూషన్ను 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్ల అధిక బ్రైట్నెస్తో కలిగి ఉంది. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 12 GB వరకు RAM , 512 GB వరకు నిల్వతో వస్తుంది. ఇది Android 16 ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై నడుస్తుంది. ఇది 68W వైర్డు, 15W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 4,800mAh బ్యాటరీతో మద్దతు ఇస్తుంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70లో మూడు వెనుక కెమెరా సెటప్లు, 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, అంకితమైన 3-ఇన్-1 లైట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇది సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను కూడా పొందుతుంది. భద్రత కోసం, ఫోన్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్లాక్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ దుమ్ము , నీటి నిరోధకత కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్ను కలిగి ఉందని చెబుతారు.
ఫోన్ టీజ్ చేయబడిన డిజైన్ మోటరోలా ఎడ్జ్ 70ని చూపిస్తుంది, దీనిలో మెటల్ ఫ్రేమ్, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉన్నాయి, వెనుక ప్యానెల్ ఎగువ ఎడమ మూలలో చదరపు కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంచబడింది. మోటరోలా బ్రాండింగ్ ప్యానెల్ కనిపిస్తుంది. ఫోన్ కుడి వైపున పవర్ బటన్ , వాల్యూమ్ నియంత్రణలు ఉన్నాయి, ఎడమ వైపున పేర్కొనబడని బటన్ ఉంది. ఫోన్ గురించి మరిన్ని వివరాలు రాబోయే రోజుల్లో ప్రకటించబడతాయి.