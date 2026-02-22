  • Menu
Motorola Edge 70 Fusion: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్.. 7000mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త సంచలనం..!

Motorola Edge 70 Fusionస్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో మోటరోలా తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకునేందుకు సిద్ధమైంది.

Motorola Edge 70 Fusion: స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో మోటరోలా తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 23న భారత్‌లో విడుదల కానున్న మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ ఫోన్ పట్ల వినియోగదారుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఫోన్ భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో వస్తుండటం టెక్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. స్టైలిష్ డిజైన్ , అత్యాధునిక ఫీచర్ల కలయికగా ఈ మొబైల్‌ను కంపెనీ రూపొందించింది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీనిలోని 7000mAh భారీ బ్యాటరీ. సాధారణంగా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో 5000mAh బ్యాటరీ ఉండటమే విశేషం అనుకుంటే, మోటరోలా ఏకంగా అంతకంటే ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తోంది. దీనివల్ల ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా వాడుకోవచ్చు. గేమింగ్ ఆడేవారికి మరియు వీడియోలు ఎక్కువగా చూసేవారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఫీచర్ అని చెప్పవచ్చు.

సాంకేతిక వివరాల్లోకి వెళితే, ఈ ఫోన్ మెరుగైన ప్రాసెసర్ మరియు హై-రిజల్యూషన్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. మల్టీటాస్కింగ్ కోసం వేగవంతమైన ర్యామ్, నాణ్యమైన కెమెరా సెటప్‌ను మోటరోలా ఇందులో పొందుపరిచింది. తక్కువ వెలుతురులో కూడా స్పష్టమైన ఫోటోలు తీసేలా దీని కెమెరా సెన్సార్లను రూపొందించారు. ఫిబ్రవరి 23న దీని ధర, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు అధికారికంగా వెల్లడి కానున్నాయి.

మొత్తానికి మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ మధ్యతరగతి మరియు ప్రీమియం విభాగాల్లో గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా కనిపిస్తోంది. భారీ బ్యాటరీతో పాటు వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉండటం దీనికి అదనపు బలం. స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి ఆందోళన చెందే వారికి ఈ ఫోన్ ఒక సరైన పరిష్కారం కానుంది. మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఎలాంటి సేల్స్ రికార్డులు సృష్టిస్తుందో వేచి చూడాలి.

