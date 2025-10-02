  • Menu
Motorola Edge 70 5G: ప్రపంచ మార్కెట్లోకి మోటో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఫీచర్లు, ప్రైస్ తెలిసిపోయాయ్..!

Motorola Edge 70 5G
Highlights

Motorola Edge 70 5G: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 5G త్వరలో ప్రపంచ మార్కెట్లలో లాంచ్ కావచ్చు. లెనోవా యాజమాన్యంలోని బ్రాండ్ ఇంకా దాని రాకను ధృవీకరించలేదు, కానీ మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 సక్సెసర్‌కి సంబంధించిన ధర, కలర్ ఆప్షన్లను ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయ్యాయి.

ఇంటర్నెట్‌లోని సమాచారం ప్రకారం.. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 5G ధర, రంగు ఎంపికలను ఎక్స్‌లో లీక్ చేసింది. రాబోయే మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 5G ధర EUR 690 (సుమారు రూ. 70,000) ఉంటుందని , పాంటోన్ బ్రాంజ్ గ్రీన్, పాంటోన్ గాడ్జెట్ గ్రే, పాంటోన్ లిల్లీ ప్యాడ్ షేడ్స్‌లో అందుబాటులో ఉంటుందని గుగ్లానీ చెప్పారు.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 5G 12జీబీ + 512జీబీ ర్యామ్‌, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుందని టిప్‌స్టర్ కూడా పేర్కొన్నాడు. అయితే, మోటరోలా లాంచ్ సమయంలో అదనపు వేరియంట్‌లను పరిచయం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, మోటరోలా ఫోన్ ఉనికి, స్పెసిఫికేషన్‌లు లేదా లాంచ్ టైమ్‌లైన్ గురించి ఎటువంటి సమాచారాన్ని అందించలేదు.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 5G రెండర్‌లు ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించిన కొద్ది రోజుల తర్వాత కొత్త లీక్ వచ్చింది, ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లే, మూడు సెన్సార్‌లను కలిగి ఉన్న కొద్దిగా పెరిగిన కెమెరా రేంజ్‌ని చూపిస్తుంది. ఫోన్ డిస్‌ప్లేలో సెల్ఫీ షూటర్ కోసం హోల్-పంచ్ కటౌట్ ఉంది. రెండర్‌లు కెమెరా సెన్సార్ రింగులకు రంగు యాక్సెంట్‌లు, మోటో AI బటన్‌ను కూడా చూపించాయి.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 మోటో X70 ఎయిర్ గ్లోబల్ వేరియంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మోటో X70 ఎయిర్ ఈ నెల చివర్లో చైనీస్ మార్కెట్లలో ప్రారంభించనుంది, ఇందులో సన్నని ప్రొఫైల్, AI సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని చెబుతున్నారు.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 కంటే అప్‌గ్రేడ్‌లను అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జూన్‌లో భారతదేశంలో మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 లాంచ్ అయింది, 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌తో సింగిల్ వేరియంట్ ధర రూ.25,999. ఇందులో 1.5K రిజల్యూషన్‌తో 6.67-అంగుళాల డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. 50-మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్, 5,500mAh బ్యాటరీ కూడా ఉండనుంది.

