MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G: ఇదే సరైన సమయం.. తక్కువ ధరకే మోటరోలా స్మార్ట్ఫోన్..!
మీరు మోటరోలా ఫోన్ ప్రియులైతే, ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం, అంటే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G ఫోన్ను భారీ తగ్గింపుతో అందిస్తున్నారు, అంటే ఈ ఫోన్ అసలు ధర నుండి రూ. 3000 తగ్గించబడింది.
MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G: మీరు మోటరోలా ఫోన్ ప్రియులైతే, ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం, అంటే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G ఫోన్ను భారీ తగ్గింపుతో అందిస్తున్నారు, అంటే ఈ ఫోన్ అసలు ధర నుండి రూ. 3000 తగ్గించబడింది. ఈ బ్యాంక్ ఆఫర్తో, మీరు దీన్ని కేవలం రూ. 20,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనితో పాటు, మీరు మీ పాత ఫోన్ను మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా ఇంకా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రత్యేక తగ్గింపుతో ఆఫర్ యొక్క ప్రయోజనాలను చూద్దాం.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ 5జీ 8 GB RAM , 256 GB మోడల్ ధర ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 22,999కి జాబితా చేయబడింది, కానీ మీరు దానిని కేవలం బ్యాంక్ స్పెషల్ ఆఫర్ తర్వాత రూ,20,999. దీనితో పాటు, మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డ్ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే, రూ. 4000 తగ్గింపు ఇవ్వబడుతుంది. ఆ తర్వాత, మీరు దానిని కేవలం రూ. 18,999 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు , నో కాస్ట్ EMI వంటి అనేక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. దీనితో పాటు, మీరు మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛే్ంజ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ 5G ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడితే ఈ ఫోన్ 6.7-అంగుళాల pOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ క్వాడ్ కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గొరిల్లా గ్లాస్ 7i రక్షణతో పాటు. దీనితో పాటు, డైమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ 8GB ప్లస్ 12GB RAM వేరియంట్లలో వస్తుంది, అలాగే 256GB స్టోరేజ్ కూడా ఉంటుంది.
అలాగే, ఈ ఫోన్ కెమెరా ఫీచర్లు గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP + 13MP కెమెరా, ముందు భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా , డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 5500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.